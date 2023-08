Prohlášení Rady zahraničních investorů (FIC) ukázalo, že podporuje potřebu reformy finančního systému, ale musí být analyzována z hlediska střednědobé a dlouhodobé udržitelnosti a prostřednictvím předchozí konzultace s podnikatelským prostředím.

Evropa se potýká s obtížným makroekonomickým kontextem, který zpomalil ekonomiky mnoha zemí a další se dokonce v první polovině roku zmenšily, jako v případě Německa nebo Nizozemska, důležitých obchodních partnerů pro Rumunsko, ale i pro další jihovýchodní Evropu. zemí. Země jako Polsko, Maďarsko a Česká republika.

Zpomalení ekonomiky na evropské úrovni se odráží také v nejnovějších údajích o přímých zahraničních investicích poskytnutých Rumunskou národní bankou (NBR), které ukazují, že přímé zahraniční investice v Rumunsku klesly v první polovině roku 2023 o 13 % ve srovnání s rokem 2022. Stabilita finančního rámce a předvídatelnost Je zásadním kritériem pro soukromé investice, jak vyplývá z pravidelné analýzy, kterou provádí Výbor pro finanční investice a je zaměřena na vnímání hlavních investorů v rumunské ekonomice.

V tomto makroekonomickém kontextu je nutné, aby vláda zavedla udržitelná rozpočtová a ekonomická opatření směřující k zajištění fiskální spravedlnosti, zlepšení inkasa, nápravě nerovnováh, omezení stínové ekonomiky a stimulaci soukromých investic, což je řešení k dosažení stability a růstu. Ekonomika neustále roste. Zároveň je třeba se vyhnout opatřením, která by mohla vykolejit ekonomiku odrazováním od investic nebo zatěžováním občanů hyperinflací. Mezinárodní federace umělé inteligence zdůrazňuje, že je třeba, aby Rumunsko mělo komplexní přístup k fiskálnímu rámci, fiskální rozpočtové politice, daňové správě a mzdové politice.

Podnikatelské prostředí je motorem ekonomiky a hlavním přispěvatelem do státního rozpočtu, proto se domníváme, že všechna rozhodnutí, která mají ekonomický a finanční dopad, musí být přijímána konzultací se soukromým prostředím a na základě studií a analýz, ve kterých dopad lze odhadnout. Krátkodobě i dlouhodobě. Nedávno řešená možnost daně z obratu by mohla způsobit ekonomické problémy s transparentností, protože se společnostmi se zachází různě v závislosti na jejich struktuře. Taková daň vytváří nerovné podmínky pro hospodářskou soutěž mezi konkurenčními výrobci podobného zboží. Taková minimální daň stanovená ve vztahu k velikosti podniku by rovněž porušovala princip schopnosti přispívat a nemohla by být v žádném případě považována za záruku přiměřenosti a přiměřenosti daňového zatížení. Velcí investoři poukazují na to, že uvalení daní na procento z obratu by mohlo vést ke zpomalení či dokonce poklesu rumunské ekonomiky, což by ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ovlivnilo státní rozpočet a zároveň by mohlo ohrozit konkurenceschopnost země. při získávání projektů. investice ve srovnání s jinými zeměmi.

Členové FIC zůstávají vládě k dispozici pro konzultace o strategických směrech pro posílení daňového systému a zajištění předvídatelnosti jakožto základního prvku stimulace investic v Rumunsku. Konzultace se soukromým prostředím může vést k identifikaci optimálních řešení pro státní rozpočet i reálnou ekonomiku.



