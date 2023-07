2023 Česká republika FIM MXGP Loct Round 12 Výsledky

Zaměstnanci cyklistického zpravodajství | 17. července 2023

Mistrovství světa FIM v motokrosu míří do hor České republiky na MXGP v Lokti, 16. července, na 12. kolo seriálu. Fanoušci viděli opakované vítěze v obou třídách, přičemž Romain Febvre získal své třetí vítězství v řadě a Jaco Geerts získal titul. Jeho druhé vítězství v řadě v kategorii MX2.

MXGP

Po dalším vítězství v kvalifikačním závodě se Jorge Prado brzy ujal vedení v prvním závodě MXGP. Únor měl jiné plány. Po vítězství v posledních dvou kombinézách se Febvre nikdy neohlédl, protože dvakrát dostal svou Kawasaki do vedení. Prado pokračoval v boji o druhé místo, ale nakonec místo ztratil s Jeremym Seaverem z Yamahy.

Prado startuje v prvním závodě. Foto: Případ Případ

Ale Romain Febvre se snažil získat vítězství v motokrosu.

V rozjížďce dva se Cheever posunul do čela s Pradem na druhém a Pepvrem na třetím. Febvre zahájil brzký útok a využil havárii Seavera k vedení v šestém kole. Podíval se, že s tím znovu poběží, ale upadl ve stejné zatáčce jako Cheever. Když Febvre vypadl z vedení, Calvin Vlanderen se dostal do vedení poté, co skončil druhý. Nizozemský jezdec získal své první vítězství v sezóně a získal celkové čtvrté místo 5:1. Prado skončil druhý, Seaver třetí a únor čtvrtý. Febvreho známky 1-4 mu však zajistily náskok na další celkové vítězství, jeho třetí v řadě. Prado však nadále vede průběžné pořadí šampionátu o téměř 100 bodů.

Seaver pokračoval ve svém tempu z prvního závodu a druhého závodu na holeshot.

Cheever i Febvre se ve druhém závodě dostali z vedení.

„Jsem velmi šťastný, že jsem vyhrál po mé chybě ve druhém závodě,“ řekl Pepvre. „Byl jsem pohodlně ve vedení, ale udělal jsem vlastní chyby a dvakrát jsem havaroval. Stále jsem svůj výkon zúročil, skončil čtvrtý a vyhrál GP.“

Vlaanderen to využil a vyhrál závod.

Celková platforma.

MX2

Geerts pracuje na tom, aby získal zpět své vedení v šampionátu na začátku sezóny. Jezdec Yamahy, který se před několika týdny vrátil po zranění, se brzy ujal vedení v prvním závodě MX2 a odtáhl se od zbytku pole. Geerts utekl s výhrou ve snaze získat co nejvíce bodů. Jeviště obsadili Kevin Horkmo a Kay De Wolf. Bodový lídr Andrea Adamo byl potrestán za zpronevěru žluté vlajky po kolizi s Geertsovým týmovým kolegou Rickem Elzingou. Skončil 13.

Geerts havaroval v prvním závodě MX2.

Adamo se ve druhém závodě vzpamatoval a tvrdě bojoval o vedení Simona Langenfeldera v polovině trati. Adamo získal své první vítězství v závodě a držel se po zbytek motocyklu. Čistý pátý celkově si udržel náskok 13-1 bodů.

Langenfelder se postavil na start ve druhém závodě.

Na druhou stranu se nezdá, že by Geerts nějak moc spěchal, protože jeho vítězství v prvním závodě ho upevnilo v pořadí šampionátu. Skončil druhý v moto za Langenfelderem, ale získal celkové vítězství pro tento den.

Adamo se zotavil z těžkého prvního závodu a získal své první vítězství ve druhém závodě.

„Cílem je získat co nejvíce bodů, ale pokud se na trati nebudu cítit dobře, nechci příliš riskovat,“ řekl Geerts. „S celkovým vítězstvím to byl stále dobrý den a jsem s víkendem opravdu spokojený.“ CN

MXGP

Romain února (Gau) 1-4 Jorge Prado (GG) 3-2 Jeremy Seaver (Yam) 2-3 Calvin Villandaran (Yam) 5-1 Glenn Goldenhoff (Yam) 4-7

MX2

Jaco Geerts (Yam) 1-3 Simon Langenfelder (GG) 4-2 K D Wolf (Hus) 3-4 Kevin Horkmo (Kaw) 2-9 Andrea Adamo (KTM) 13-1

