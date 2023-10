Hubert Hurkacz porazil Andrey Rublev v Šanghaji, Jessica Pegula vyhrála Korea Open, Leila Fernandez vyhrála v Hong Kongu

Rusovi se to povedlo, prolomil Hurkaczovo podání ve druhém gemu, než získal rozhodující držení a dostal se do vedení 3:0.

„Byla to taková bitva,“ řekl Hurkacz. „Zejména emocionálně. Měl jsem zápasový bod a Andre měl skvělé podání a pak on zápasový bod a pak jsem měl nějaké mečboly. Bylo to tam a zpět a byl to velmi těžký zápas.“