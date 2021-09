Praha, Česká republika: Kabinet příští měsíc navrhuje legislativu, která povede k referendu o vystoupení pravicově české strany, SPD, která může být součástí nové české vlády, z Evropské unie (EU). Ve středu to řekl jeho předseda Tomio Okamura.

Prolidovská strana EU ANO v čele s premiérem Andrzejem Babišem pravděpodobně získá ve volbách 8. a 9. října největší počet hlasů, ale její současní partneři volí na hranici 5 procent nebo méně. V parlamentu strana nemusí být schopna sestavit většinovou vládu.

Okamurova protievropská a proti NATO SPD nebo Svoboda a přímá demokracie mohou vstoupit do jednání s ANO, protože dvě hlavní opoziční strany odmítají vstoupit do vlády s Bobbym, zakladatelem podnikatelského impéria, a tvrdí, že jsou v sázce jejich zájmy .

Průzkumy uváděly podporu strany na zhruba 10 procent.

Okamura slíbil, že navrhne legislativu, která by jeho referendum uspořádala, což by občanovi umožnilo navrhnout referendum, které by jeho straně umožnilo uspořádat referendum.

Po setkání s prezidentem Milošem Zemanem Okamura novinářům řekl: „Prohlášení vlády obsahuje zákon o referendu, který by mohl vést k hlasování o vystoupení z EU nebo o vyloučení NATO,“ citovala agentura Reuters.

V červencovém průzkumu tiskové agentury CVVM 66 procent podporuje české členství v EU, zatímco 28 procent uvedlo, že chce ze země odejít, zatímco STP už roky požaduje, aby Česká republika opustila EU a uspořádala odchod z EU hlasování. .

Babišova vláda byla proti zákonu o referendu a jakýkoli navrhovaný zákon o referendu by musel být schválen třípětinovou většinou v obou komorách parlamentu.

Český senát je volen systémem „první minulost“, který narazil na šest let, což obecně brání volbě vážných kandidátů.