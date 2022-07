Anu Rani se kvalifikuje do druhého finále Světového poháru za sebou | sportovní zprávy

Eugene, Oregon: Indická oštěpařka Annu Raniová se zde ve středu kvalifikovala do světového finále poté, co na svůj poslední pokus skočila hodem dlouhým 59,6 metru.

Annu se chystala vypadnout brzy poté, co začala s faulem a pak na druhý pokus zaběhla 55,35 m pod par, ale podařilo se jí poslat oštěp na 59,6 m, což bylo daleko za nejlepší výkon její sezóny, ale dost dobré na to, aby to posunula. . ve finále.

V kvalifikaci skupiny B se umístila na pátém místě a pátý soutěžní den se dostala do finále na osmém místě mezi dvěma skupinami.

Devětadvacetiletému národnímu rekordmanovi se nepodařilo dotknout hranice 60 metrů, ale má šanci to napravit v pátečním finále (6:50 IST). Má nejlepší sezónu a osobák 63,82 m.

Do finále se dostali ti, kteří se dotkli hranice 62,5 m nebo 12 nejlepších výkonů ve dvou setech. Kvalifikační značku 62,5 metru mohou překonat pouze tři závodníci.

Lídr sezóny Maggie Maloneová z Ameriky se nedostala do finále poté, co skončila 12. ve skupině B a celkově 22. hodem lepším než 54,19 metru, zatímco obhájkyně titulu Kelsey-Lee Barberová z Austrálie dosáhla medailové role jako pátý nejlepší hráč. S úsilím 61,27 m.

Annu se při svém třetím vystoupení v show kvalifikovala do světového finále podruhé za sebou.

Na posledním ročníku v roce 2019 v Dauhá skončila ve finále osmá s nejlepším hodem 61,12 m. Nemohla se kvalifikovat do finále v roce 2017 v Londýně poté, co skončila 10. ve své kvalifikační skupině.

Annu překonala svůj vlastní národní rekord hodem dlouhým 63,82 metru, když vyhrála zlato na Indian Open v hodu oštěpem v květnu v Jamshedpuru.

V běhu na 5000 metrů žen se Parul Chaudhry nedostala do semifinále poté, co skončila 17. v kvalifikaci #2 a celkově 31. v čase 15:54,03. Sedmadvacetiletý hráč má za sezonu nejlepší výkon 15:39,77 a osobní rekord 15:36,03.

Niraj se kvalifikoval

Olympijský vítěz Neeraj Chopra se ve čtvrtek (pátek 5:35 INDCT) utká v kvalifikačním kole skupiny A mužů v hodu oštěpem.

Mezi jeho skupinu patří stříbrný medailista z her v Tokiu Jakub Jakob Vadeljesz z České republiky a zlatý olympijský medailista z Londýna 2012 Kichorn Walcott z Trinidadu a Tobaga.

Obhájce titulu Anderson Peters z Grenady se utká ve skupině B, finálový zápas se odehraje v sobotu (neděle 7:05 IST).