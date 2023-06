Hráč Diabla 4 dostává jako první na světě vizi Andariela a fanoušci porovnávají rychlost poklesu s jinými téměř nemožnými

Zatímco debata zuří o šancích na získání nejmocnějších a nejvzácnějších předmětů v Diablu 4, jeden hráč potvrdil první kapku ultraunikátního předmětu Andariel’s Visage na světě.

Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Hlásil jsem o barbarovi z Diabla 4 s názvem Ano, byl jsem šťastným příjemcem kýžené jízdy. Dále se na poklesu podílel polský streamer NadinWins YoutubeChlubí se svou mocnou a jedinečnou mírou krádeží životů.

Hráč stojící za YesYou, jménem Lithie, je prvním hráčem na světě, o kterém je komunitě známo, že získal Andariel’s Visage. Jak nedávno potvrdil Blizzard, v současné době je ve hře šest těchto extrémně vzácných unikátních předmětů a od uvedení Diabla 4 na začátku tohoto měsíce se objevila jen hrstka objevných.

Vzhledem ke stovkám milionů hodin, které již bylo odehráno Diablo 4, je míra poklesu u těchto šesti položek zjevně minimální, což vedlo mnoho členů komunity k tomu, aby vyzvali Blizzard k akci. Mezitím, uprostřed těchto charismatických objevů předmětů, hráči porovnávají svou extrémně vzácnou míru úbytku unikátních předmětů s jinými skutečnými Impossibles, aby zdůraznili, jak marné je pro ně jakékoli broušení.

„Je mnohem pravděpodobnější, že zemřete pádem z postele než shako.“ řekl Redditor Shaka Walls Od mocného Harlequin Crest (hráči Diabla toto jedinečné kormidlo nazývali Shako). „Jo, je pravděpodobné, že mě zabil žralok se zlatou AK-47, než jsem jednu z nich upustil, a to nejsem model.“ zažertoval Sauvadurbuz.

Jiní hráči trvali na tom, že máte větší šanci vyhrát v loterii, než získat jeden z ultravzácných unikátních předmětů Diabla 4. „To vám nepadne,“ pokračoval Shaka_Walls v příspěvku, který zatím nasbíral přes 3000 hlasů pro. „Šance jsou 0% efektivní. Přestaňte plýtvat časem. I kdyby se to stalo, bylo by finančně nezodpovědné svůj účet neprodat.“

READ Aktualizace Horizon Forbidden West o dílech zaměřených na „různé vizuální problémy“ • Eurogamer.net „Pro tebe to nepůjde dolů. I kdyby ano, bylo by finančně nezodpovědné svůj účet neprodat.“ „

Ujal se korespondent Forbes Paul Tassi Cvrlikání Chcete-li porovnat šance na získání extrémně vzácného jedinečného předmětu Diabla 4, který bude zasažen bleskem. „Není to ‚úžasná‘ věc, kterou zasadíš jen zřídka!“ „Nefarmáš, snažíš se, aby tě zasáhl blesk,“ řekl Tassi. „Dva z nich byly nalezeny z milionů hráčů během dvou týdnů.“

To, co se objevilo od doby, kdy Blizzard potvrdil existenci těchto předmětů, je komunitou řízená snaha přijít se spolehlivou metodou pro „cílové zemědělství“. Cílové farmaření zahrnuje opakování stejného snímku pro Diablo 4 znovu a znovu, protože má pocit, že nepřátelé v něm s větší pravděpodobností upustí konkrétní předmět.

Blizzard zatím o těchto extrémně vzácných unikátních předmětech řekl pouze to, že klesají pouze z úrovně 85 plus nepřátelé, vždy klesnou na sílu 820 a lze je získat kdekoli, kde je můžete pravidelně získat. Z tohoto důvodu, řekl Blizzard, nejlepším způsobem, jak sbírat tyto předměty, je hrát obsah, který vám poskytne „nejunikátnější věci v každém časovém období“. Další informace naleznete v příručce IGN Jak získat vzácné jedinečné položky.

Je pravda, že není moc co pokračovat, ale to hráčům nezabránilo přicházet s relevantními teoriemi. Jednou z populárních teorií je, že se hráči zaměřují na konkrétní rodiny monster. Teorie naznačuje, že určité rodiny příšer (nemluvíme zde o Addamsově rodině!) mohou zahodit konkrétní předměty. jako Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Navrhuje, že pokud je tato teorie správná, určité typy monster (například kanibalové) s větší pravděpodobností upustí určité předměty (sekery a vířivky).

Uživatel Reddit, u / sparton dát dohromady Užitečná infografika Abychom pomohli hráčům, i když stojí za zmínku, že v současné době neexistují žádné rodiny příšer, které by teoreticky zvýšily šanci na upuštění prstenu nebo amuletu, což znamená, že Ring of Starless Skies (jedinečný prsten) a Melted Heart of Selig (jedinečný amulet) mohou být těžší sehnat..

Ať už je pravda jakákoli, někteří hráči řekli, že kultivace cíle, i když nějaká teorie, která je základem operace, je nesmyslná. „Lidé, kteří mluví o cíleném pěstování těchto extrémně vzácných unikátních předmětů, prostě…řekněme ‚nevědomí‘ toho, jak abstraktní je matematika při získávání těchto předmětů,“ řekl Shaka Walls. „Existuje staré přísloví, které říká ‚loterie je daň za hloupé lidi‘, a zdá se, že zde platí.“

Diablo 4 bylo zahájeno ve velkém stylu a stalo se Nejrychleji prodávaná hra Blizzardu všech dob . Je to také Úspěch u kritiků A obecně se mu dařilo u fanoušků. ale, Mikrotransakce Diabla 4 stála zvednuté obočí a překvapivě Whoopi Goldberg pozvala Blizzard, aby vydal Diablo 4 na Mac .

Ověřte Interaktivní Diablo 4 Mapa, která vám umožní sledovat váš pokrok během hraní.

Wesley je britským redaktorem zpravodajství IGN. Najdete ho na Twitteru na @wyp100. Můžete se dostat do Wesley na [email protected] nebo tajně dovnitř [email protected].