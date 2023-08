Historickou zlatou medaili na světě získává Japonka Haruka Kitaguchiová

Yomiuri Shimbun

Haruka Kitaguchiová slaví po pátečním vítězství v hodu oštěpem žen na mistrovství světa IAAF v Budapešti.

BUDAPEŠŤ – Až do svého posledního pokusu a čtvrtého místa předvedla Haruka Kitagochiová obrovský hod, který potřebovala, aby si zajistila dramatické vítězství a zajistila si místo v japonské sportovní historii.

Kitaguchiová zvítězila v pátečním hodu oštěpem žen na mistrovství světa v Budapešti strhujícím závěrečným hodem dlouhým 66,73 metru a stala se vůbec první Japonkou, která vyhrála světové atletické nebo olympijské zlato mimo maraton.

„Jsem silná, když dojde na poslední hod,“ řekla si Kitaguchiová před závěrečnou střelbou.

Svým vítězstvím, které přidalo k bronzové medaili, kterou získala loni v Eugene v Oregonu, 25letá Kitaguchi splnila kritéria JFA pro výběr do japonského týmu pro olympijské hry v Paříži v roce 2024.

Yomiuri Shimbun

Kitaguchi hází oštěpem během páteční soutěže.

Kitaguchiovo zlato bylo pro Japonku první, která vyhrála mistrovství světa od doby, kdy Hiromi Suzuki vyhrála maraton v roce 1997 v Aténách. Na mistrovství světa nebo olympijských hrách to bylo celkově páté.

Kitaguchi dal Japonsku druhou medaili v Budapešti poté, co Masatora Kawano ve čtvrtek vybojoval bronz v chůzi mužů na 35 km.

V pátek Kitaguchiová skončila čtvrtá s nejlepším výkonem 63,00 m, když vypálila vítězný pokus na svůj šestý a poslední pokus a odsunula Kolumbijku Flor Ruiz Hurtado na stříbro.

Ruiz Hurtado vedla celou soutěž s hodem 65,47 na svůj první pokus. Bronz vybojoval Australan Mackenzie Little časem 63,38 sekund.

Kitaguchi, který trénuje v České republice pod českým trenérem, vstoupil do Budapešti jako světová jednička a v červencovém utkání v Polsku dosáhl japonského rekordu 67,04 bodu.

Je to přesně 10 let, co Kitagochi začala házet oštěpem v prvním ročníku na střední škole Asahikawa Higashi na Hokkaidó. „Rozhodla jsem se udělat něco, co nikdo jiný neudělal,“ řekla. Dodal: „Jsem velmi šťastný, že jsem dosáhl výsledku, kterého se nikomu jinému nepodařilo dosáhnout.“