Putin jmenuje nového vůdce Ukrajiny

Na této fotografii pořízené ve čtvrtek 17. března 2016 ruský prezident Vladimir Putin vlevo pózuje s generálplukovníkem Alexandrem Dvornikovem během předávání cen v Kremlu v Moskvě v Rusku. (Alexey Nikolsky/Sputnik/Kremlin Pool/Associated Press)

Ruský prezident Vladimir Putin jmenoval nového generála, který bude řídit válku na Ukrajině, protože armáda mění plány poté, co se jí nepodařilo dobýt Kyjev, uvedl americký a evropský činitel.

Představitelé CNN řekli, že velitelem ruského vojenského tažení na Ukrajině byl jmenován generál Alexander Dvornikov, velitel ruského Jižního vojenského okruhu.

„Je to o ruském uznání, že věci se vyvíjejí velmi špatně a je třeba udělat něco jiného,“ řekl evropský představitel.

Nový velitel divadla s rozsáhlými bojovými zkušenostmi by mohl přinést určitou úroveň koordinace do ofenzivy, která se nyní očekává, že se zaměří spíše na oblast Donbasu než na více front.

Dvornikov (60) byl prvním velitelem ruských vojenských operací v Sýrii poté, co tam Putin v září 2015 vyslal vojáky na podporu vlády syrského prezidenta Bašára Asada. Během Dvornikovova velení v Sýrii od září 2015 do června 2016 podporovala ruská letadla Asadův režim a jeho spojence při obléhání východního Aleppa ovládaného opozicí, bombardování hustě obydlených čtvrtí a způsobujících těžké civilní oběti. Město padlo do rukou syrských vládních sil v prosinci 2016.

Ruské síly použily podobně tvrdý postup v částech Ukrajiny, kde zasáhly obytné domy ve velkých městech a zničily velkou část ukrajinského přístavního města Mariupol.

„Uvidíme, jak efektivní to bude,“ řekl evropský úředník. „Ruská doktrína a taktika zůstávají z velké části stejné od Afghánistánu.“

„Dělají věci stejným starým způsobem,“ dodal úředník.

Vojenští analytici a američtí představitelé obeznámení s hodnocením zpravodajských služeb spekulovali, že cílem ruských generálů je poskytnout Putinovi určité hmatatelné pokroky na bojišti před dnem D 9. května, kdy Rusko sleduje porážku nacistického Německa a tuto příležitost si tradičně připomíná přehlídka v Moskvě. červený rámeček.

Evropský představitel to označil za „samozřejmý termín“, který by mohl Rusy vést k dalším chybám.

Pravděpodobně by to ale vedlo k tomu, že by ruské síly páchaly další zvěrstva, jak se údajně stalo na kyjevském předměstí Bucha během jejich ruské okupace. „Zápach těchto válečných zločinů bude viset nad těmito ruskými ozbrojenými silami po mnoho let,“ řekl úředník.

Bývalý britský velvyslanec v Rusku Sir Roderick Lane v sobotu pro Sky News řekl, že Moskva jmenovala nového generála s „velmi dobrými výsledky v Sýrii ve snaze získat nějaké území v Doněcku, které by Putin mohl prezentovat jako vítězství“.

Jmenování nového vrchního velitele pro ruskou válku na Ukrajině může být pokusem o vytvoření koherentnější strategie. CNN dříve uvedla, že Rusko nemá na Ukrajině velitele na divadelní úrovni, což znamená, že jednotky z různých ruských vojenských regionů operují bez koordinace a občas za protichůdnými účely, podle představitelů americké obrany.

Spojené státy dříve usoudily, že Putin pravděpodobně jmenoval generála, jehož síly operovaly na jižní Ukrajině, protože tam Rusové obsadili další území, na rozdíl od ruského pokusu obklíčit Kyjev a města na severní Ukrajině, úsilí, které nedávno skončilo. v odstoupení od smlouvy.

Ukrajinský generální štáb v pátek uvedl, že ruské síly dokončily své stažení z oblasti Sumy na severu Ukrajiny a zároveň pokračují v posilování sil na východě země.