Harrison Ford má nový druh peruánské krajty pojmenované po něm

před 1 hodinou

Ford, viceprezident neziskové skupiny Conservation International, to označil za „pokořující“.

„Tito vědci stále pojmenovávají stvoření po mně, ale děti to vždycky vyděsí,“ řekl Ford Conservation International. „Nerozumím. Volný čas trávím šitím. Zpívám rostlinám bazalky ukolébavky, aby se nebály noci.“

„Ten had má oči, ve kterých se můžete utopit,“ řekl, „a většinu dne se vyhřívá u louže špinavé vody – pravděpodobně jsme byli přáteli na začátku 60. let.“ „Je to připomínka toho, že je stále co učit o našem divokém světě – a že lidé jsou malou součástí neuvěřitelně rozsáhlé biosféry.“