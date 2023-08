Generální ředitel Vodafone Czech míří do Londýna, aby řídil akciové trhy skupiny

Divize byla založena v roce 2002 a rozšířila se na 29 partnerů ve 46 zemích

Generální ředitel Vodafonu Česká republika Petr Dvořák se stěhuje do Londýna, aby vedl téměř 50 partnerských trhů telco po celém světě.

Divize Partner Markets vznikla v roce 2002 a má za úkol vytvářet strategické aliance v zemích, kde Vodafone nemá vlastní síť. To umožňuje zákazníkům místního operátora využívat služby Vodafonu a zároveň telco rozšířit zavádění na neakciové trhy.

„Byla to dlouhá a úspěšná cesta, na které jsem potkal celou řadu výjimečných lidí a vždy jsem se od nich něco naučil. Po tom všem, čeho jsme společně dosáhli, nebude snadné se rozloučit,“ dodal. řekl Dvořák.

„Velmi mi budou chybět skvělí lidé, kteří tvoří jedinečnou kulturu Vodafonu. Ale zatím jsem stále tady, takže nejsem smutný a těším se na nové výzvy a příležitosti, které moje nová role CEO Partner Markets přinese,“ dodal.

Dvořák je generálním ředitelem Vodafone Czech Republic od února 2018. Předtím byl pět let viceprezidentem pro spotřebitelské záležitosti. Jeho kariéra v telekomunikačním průmyslu začala v roce 2001, kdy nastoupil do T-Mobile. Působil tam více než deset let na různých manažerských pozicích.

Nové role se ujme od září 2023 a obě funkce bude zastávat, dokud Vodafone Czech nenajde vhodného nástupce. Vodafone pod jeho vedením posílil svou pozici na českém trhu, spustil 5G a spojil se s telco UPC a stal se integrovaným poskytovatelem služeb. Bylo uzavřeno strategické partnerství se společností T-Mobile za účelem nasazení optických vláken v zemi.

Pronájem investičního fondu

Dvořákův předchůdce Diego Machita se stal vrcholným manažerem společnosti Triple Point Investment Management. Digitální 9 infrastruktura (DGI9) V červnu. DGI9 je v recesi po velkém odlivu z tohoto fondu v listopadu 2022.

Před spuštěním Partner Markets řídil Macida, veterán Vodafonu, telekomunikační byznys v Maďarsku a vedl divizi operátorských služeb. Před Vodafonem Maceda provozovala Telecom Italia France. V září by měl začít v DGI9 a vést tým provozující portfolio v hodnotě 992 milionů liber – investice zahrnují Aqua Comms, Arqiva Group a Elio Networks (dříve Host Ireland).