FromSoftware byl odstraněn ze Steamu

Po vydání elden prstenFromSoftware na vrcholu světa. Řekl to, zatímco elden prsten Pro někoho může být úvodem do japonského studia, k prvním rodeům má daleko. Nějakou dobu vyrábí a vydává skvělé hračky, včetně lajků démonské dušeThe Zlí duchové série, nesená krvíA Sekiro: Stíny umírají dvakrát. Jeho historie přesahuje jeho nedávné úspěchy a ne vždy měl jeden hit za druhým. Například v roce 2009, s pomocí Microsoft Studios jako vydavatele, byla vydána ninja čepel, Akční hra vydaná pro Xbox 360 a PC na 68 a 61 docela průměrných na Metacritic, se skóre se liší v závislosti na platformě. Nebyla to moc dobrá hra, ale to nevysvětluje, proč byla náhle stažena z prodeje na Steamu.

V době psaní tohoto článku již hru nelze zakoupit v digitálním obchodě pro PC a není jasné proč. FromSoftware k této záležitosti neposkytlo žádné prohlášení a všechny poznámky Steamu jsou, že hra byla odstraněna z prodeje „na žádost vydavatele“.

Obvykle, když je hra odstraněna z prodeje, je to kvůli právnímu sporu mezi vývojářem a vydavatelem nebo kvůli problémům s licencí. Nikdo z těch obvyklých podezřelých by tu neměl hrát. A hra je hra pro jednoho hráče, takže ani to nemá nic společného se servery. Je to náhodné a nedává to žádný smysl, ale zatím to je vše, co víme. Víme, že hra byla stažena z prodeje na Steamu, ale nevíme proč.

Příběh budeme samozřejmě průběžně aktualizovat, jak se bude situace vyvíjet. Mezitím, pro více informací o všech věcech her, klikněte tady Nebo se podívejte na relevantní a aktuální odkazy uvedené přímo níže: