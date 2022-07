Jeremy Seaver a Thibaut Beniston z České republiky jsou nejlepšími kvalifikanty MXGP

Následující tisková zpráva od Infront Moto Racing:

LOKET (Česká republika)—Jeremy Seaver a Thibaut Benistant z týmu Monster Energy Yamaha Factory Racing ovládli kvalifikaci MXGP a MX2 na MXGP Česká republika a do zítřejších závodů odstartují z pole position.

Kvalifikátoři v akci z EMX65, EMX85, EMX2T a MXE zakončili první závodní den v Lockettu, když se začalo hromadit vzrušení pro zítřejší hlavní závod s korunovaným titulem evropských tříd.

MXGP

V kvalifikaci MXGP Jeremy Seaver z týmu Monster Energy Yamaha Factory Racing předjel Jorgeho Prada z Red Bull Gas Gas Factory Racing, Mattiu Guadagniniho, Monster Energy Yamaha Factory Racing D a Glennhanse z HHRC Glenna, Glennhanse z Glennhofu.

V prvních kolech se Gajsarovi podařilo najít cestu přes Goldenhoffa a Guadagniniho, když se začal zaměřovat na lídry. Prado tlačil na Cheevera, který udělal pár chyb, když zkoušel různé lajny.

Romain Febvre z týmu Kawasaki Racing Team MXGP měl těžký kvalifikační závod, když skončil 14. a s šachovnicovou vlajkou se mu podařilo získat pouze jedno místo.

Gajser pak jel přímo na Prado, i když Slovinec byl Španělem asi tři nebo čtyři kola stlačen, aby se posunul na druhé místo.

Stálá konstrukce Pauls Jonass z Husqvarna Factory Racing vypadal rychle, když pronásledoval Maxima Renauxe z týmu Monster Energy Yamaha Factory Racing, aby zajel nejrychlejší kolo závodu ze sedmého místa.

Renaux předjel Guadagniniho na páté místo v osmém kole, než Ital ztratil další místo ve prospěch Jonase, což Lotyšovi umožnilo držet se Renauxe. V posledním kole Jonas sestoupil Renauxe na páté místo.

V posledních kolech jsme viděli, jak Gajsar vyvíjel tlak na Cheevera, který měl několik útržkových momentů. Dokázal to postavit na dvě kola a přivézt domů a získat své první kvalifikační vítězství v sezóně. Gajzar se musel spokojit s druhým místem před Goldenhoffem, Jonasem a Renauxem.

Jeremy Seaver: „Je to moje první pole position tohoto roku. Takže jsem s tím spokojený. Nepřišel jsem sem s tím, že to zvládnu, protože týden byl hrozný, ale ano, je dobré začít na pole position. I znamená, že zítra je nový den, protože je to jen kvalifikační závod. Použil jsem to, abych vyzkoušel různé tratě a některé věci. Jak jsi řekl, Tim byl za mnou, takže jsem to zkusil na pár chvil jinak, ale rád jsem přijel pryč s výhrou“.

„Ano, bude to dobré. Vím, že jsem fyzicky zdatný a připravený udělat všechno. Bude to chtít dobrý start jak do závodů, tak do dalších věcí. Jsem si jistý, víš, nebudu příliš tlačit protože na této trati musíte být rychlí. Jen se uklidněte. Je to kluzké a krátké, takže určitě plánuji, že to v budoucnu trochu zvednu.