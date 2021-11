Opětovné vydání klasických Star Wars trailerů od BioWare ve 4K

obrázek : BioWare

Star Wars Stará republika Letos oslaví 10 let a v rámci oslav svých narozenin se BioWare rozhodlo udělat něco, co si předtím nepamatuji; Jsou to znovuvydání starých herních trailerů s elegantní přesností pro méně civilizovanou éru.

První, komu bylo poskytnuto ošetření 4K, je oklamat, který měl premiéru v červnu 2009, dlouho před skutečným vydáním hry, a v té době hodně lidí říkalo „to je super, vypadá to skvěle“.

Trailer vytvořilo Blur Studio, které stále existuje a dělá úžasné věci související s videohrami, ale v roce 2009 bylo v popředí toho, že vzalo skromný trailer k videohře a přeměnilo ho na drahá filmová mistrovská díla/monstra, která známe dnes. Ve skutečnosti byl jejich styl tak svěží a tak dobře přijatý fanoušky, že jsem s nimi v roce 2010 udělal rozhovor o proměně, a pokud se vás ta čísla dotkla, představte si, jak to vypadá o deset let později.:

V průměru bych řekl, že normální tříminutový trailer…zabere asi tři měsíce a využije 40 až 50 lidí. Film DC Universe Online, který jsme právě dokončili, trval více než šest měsíců a ovlivnil celkem 71 umělců, od designérů a návrhářů konceptů až po zapalovače a tým členů FX.

I když se rozhodnutí znovu vydat staré trailery ve 4K může zdát hloupému studiu tak velkému, jako je BioWare, vzhledem k tomu, že jde v podstatě jen o staré marketingové kousky, je důležité si připomenout, jak důležité tyto trailery jsou. včas.

hrudník mezi Lucasova prequelová trilogie a neúspěšná pokračování Disneyho, trailery ze série BioWare a Blur – v rozhovoru je další vynikající – byly v té době považovány za samostatné kusy hvězdné války canon, viněty, které si užijete, i když vám na hře samotné nezáleží, a pokud musíte své fanoušky požádat o nějaké naprosto nezapomenutelné upoutávky, pravděpodobně najdete alespoň jedno z stará republika Seznam vytváření klipů.

Jeho opětovné vydání ve 4K nemusí změnit svět, ale dává nám šanci znovu se podívat na některé klasiky hvězdné války klipy a vypadají lépe než kdy předtím.