Federální průzkumný tým posuzuje škody způsobené tornádem v York County

Posádka federálního průzkumu určí, zda obyvatelé okresu York a podniky postižené dvěma tornády na začátku tohoto měsíce mohou získat finanční pomoc. Tornáda EF1 přistála 7. srpna ve městě Mannheim a ve městě East Hopewell. Balkon Johna Reinholda byl potlučený. Oprava by podle něj stála tisíce dolarů. „My staří lidé takové peníze nedostává, a když se dějí takové věci, potřebujeme hodně pomoci,“ dodal. Havarijní půjčky jsou poskytovány s úrokem. Bude to vyžadovat vyhlášení katastrofy od Small Business Administration. Průzkumný tým z SBA vyhodnotil škody způsobené bouří. Musí najít masivní škody na 25 domech. „Hledáme škody na nejméně 40 % nemovitostí,“ řekl Ron Thompson z Small Business Administration. Půjčky lze splácet 30 let. A ztráta tolika obyvatel je srdcervoucí.“ „Tohle nemůžu obnovit,“ řekl muž. Prostě ho budu muset nechat jít.“ „Je to tak smutné,“ řekl Ted Chick z úřadu pro krizové řízení okresu York. VIDEO NÍŽE: Záběry z dronu ukazují cestu tornáda v East Hopewell

Posádka federálního průzkumu určí, zda obyvatelé okresu York a podniky postižené dvěma tornády na začátku tohoto měsíce mohou získat finanční pomoc. Tornáda EF1 přistála 7. srpna ve městě Mannheim a ve městě East Hopewell. Balkon Johna Reinholda byl potlučený. Oprava by podle něj stála tisíce dolarů. „My staří lidé takové peníze nedostává, a když se takové věci dějí, potřebujeme hodně pomoci,“ řekl. Reinhold by si mohl oddechnout, kdyby byly k dispozici půjčky pro katastrofy s nízkým úrokem. Chtělo by to vyhlášení katastrofy od Small Business Administration. Průzkumný tým z SBA vyhodnotil škody způsobené bouří. Musí najít masivní škody na 25 domech. „Hledáme škody na nejméně 40 % majetku,“ řekl Ron Thompson z SBA. READ Kdo řekl co na French Open - Den 13 Půjčky lze splácet 30 let. Ztráta pro mnoho obyvatel je srdcervoucí. Mistr řekl: „Nemohu to rekonstruovat. Budu to muset odložit.“ „Je to velmi smutné,“ řekl Ted Chick z York County Office of Emergency Management. VIDEO NÍŽE: Záběry z dronu ukazují cestu tornáda East Hopewell Video níže: Komisaři okresu York obcházejí škody způsobené hurikánem