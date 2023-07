Emile Morel, kreativní ředitel Beyond Good & Evil 2, náhle zemřel ve věku 40 let

Emile Morel, herní designér Ubisoft a kreativní ředitel pro Beyond Good and Evil 2, zemřel ve věku 40 let.

Reklamu si původně všimlo IGN na LinkedIn, kde dva Jednotlivci, kteří spolupracovali s Morelem Pozdravte na webu.

„Milý kolego z Ubisoft Montpellier před více než deseti lety, smáli jsme se a plakali v dobrých i špatných časech a společně jsme dodali tolik skvělých her,“ bývalá kolegyně Morel M. Gabrielle Shrager napsal na LinkedIn. „Emile byl tak hrdý na Beyond Good and Evil 2, Space Monkeys a jeho týmové kolegy. Bude nám velmi chybět.“

Emile byl velmi hrdý na Beyond Good and Evil 2, své Space Monkeys a své spoluhráče

podle Morelova stránka LinkedInzačal v Ubisoftu pracovat v červnu 2009. Mezi další projekty, na kterých se Morrell během působení v Ubisoftu podílel, patří Rayman Legends, kde zastával pozici Hlavní herní designér hry. Morrell se již podílel na Beyond Good and Evil 2, původně sloužil jako Přidružený kreativní ředitelnež převzal funkci kreativního ředitele Beyond Good & Evil 2 po odchodu Jeana-Marca Geoffroye.

Ubisoft okamžitě neodpověděl na žádost IGN o komentář.

Beyond Good and Evil 2 bylo poprvé odhaleno již v roce 2017 na E3, ale Ubisoft od té doby o vývoji hry mlčí. V únoru 2022 jsme se dozvěděli, že hra je stále v předprodukci. Zatímco v srpnu téhož roku jsme se dozvěděli, že Ubisoft najal Sarah Arellano, aby se stala hlavní autorkou hry.

Obrazový kredit: Greg Hermitant/LinkedIn

Taylor je reportérkou IGN. Sledovat ji můžete na Twitteru @tweet