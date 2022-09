DirecTV změnila barvu dresu Daka Prescotta z modré na fialovou na žádost NFL

Getty Images

Pravděpodobně jste jednou, dvakrát nebo vícekrát viděli reklamu DirecTV s quarterbackem Cowboys Kachna Prescottová a různé členy Skutečné ženy v domácnosti nabídky. Reklama neobsahuje žádné názvy týmů ani loga, což znamená, že DirecTV vystavil šek Prescottovi, ale ne jeho zaměstnavateli, Dallas Cowboys.

V poslední době jste si mohli všimnout mírné změny v reklamě. Při sledování včerejších zápasů na ESPN a Amazonu (reklama běžela během West Virginia-Virginia Tech a Steelers-Browns) můj syn poukázal na to, že Duckův dres je nyní fialový. On ona Dříve to bylo modré.

„Váš syn má dobrý zrak,“ řekl PFT mluvčí sdružení. „Požádali jsme DirecTV, aby to změnila, a oni to udělali a my jsme to ocenili.“

Modrá košile v původní reklamě byla velmi podobná modré „domácí“ kovbojské košili, kterou kovbojové doma nosí jen zřídka. Kompliment ve změně barvy však u košil přestal. Jiné blues jsou stále v uniformách, které nosí Duck General Team, jako jsou ponožky.

DirecTV je v posledním roce nedělního balíčku vstupenek s NFL. DirecTV prý za práva k tomu ročně platí 1,5 miliardy dolarů. Je zřejmé, že to nestačilo k tomu, aby NFL prošla DirecTV, když došlo na možnou podobnost Duckova fiktivního oblečení s jeho skutečným.