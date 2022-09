CZR vs POR Dream11 Team Prediction Today Česká republika vs Portugalsko Dream11 ECC- International T10 Fantasy Cricket Tips Match Preview 11 Plays Live Streaming

Portugalsko bude připraveno postavit se České republice v tomto klíčovém souboji T10. Vítejte v CZR vs POR Předpovědi týmu Dream11 dnes a náhled zápasu.

Česká republika dokázala získat zpět svou dynamiku 3 výhrami v řadě po 2 prohrách v posledních 5 zápasech, které by je mohly přimět soustředit se na tuto soutěž.

Na druhou stranu Portugalsko vyhrálo 3 z posledních 5 zápasů se silným všestranným týmem, který je udrží soustředěné na to, aby v tomto důležitém zápase vydaly ze sebe vše.

Možný vítěz, tipy na sázení, předpověď zápasu

Česká republika může začít své tažení vítězstvím v tomto zápase.

Hlášení nadhozu a hod

Tento kurt by měl být užitečný pro pálkaře a nadhazovače. Vítězové loterie musí odpalovat jako první.

počasí

Předpověď hlásí příjemný slunečný den.

Možná hra 11

Česká republika

Singh (týden), S Grover, S Ramakrishnan, De Stein, K Venkataswamy, R Tomar, S Bhuyan, S Davisi, A Farhad, S Sengupta, N Ahmed

Portugalsko

B Gongat (WK), R Sarwar, M. Stoman, R. Imran, F. Stoman, C. Greenschild, A. Khan II, F. Hussain, M. Thapa, J. Khan II, M. Siraj Nebo

Detaily zápasu

Dream11 ECC- International T10

zápas: Česká republika vs Portugalsko

datum a čas: 12. září – 17:00 IST

místo: Cartama Oval, Malaga, Španělsko

přenos: fancode

CZR vs POR Dream11 Team Predict Today, Česká republika vs Portugalsko Dream11 ECC-T10 Fantasy International Cricket Tips

malý strážce brány

Divyendra Singh (1,0 Cr) Je to úžasný pravoruký pálkař s nápadnou důsledností, která mu umožňuje vytvářet příspěvky s jeho extra dovednostmi za kládami.

Parth Jounjat (1,0 Cr) Ve svých posledních dvou zápasech dokázal zasáhnout 75 zásahů s úspěšností 166,67, navíc s výkonem brankáře branky, který by mu měl umožnit zlepšit jeho formu.

porážka

Charan Ramakrishnan (1,0 kr) Má schopnost zaznamenat řadu úžasných jízd, kterých byl svědkem ve svém předchozím turnaji, protože se bude snažit zahájit kampaň ve velkém stylu.

Grover Plain (1,0 kr) Vytvořil důležité body, které mu pomohly získat 33 bodů s frekvencí úderů 143,48, což zvýraznilo jeho schopnost udržet výsledkovou tabuli v pohybu, což z něj udělalo naši volbu číslo jedna pro tento zápas.

Rana Sorour (1,0 kr) Umí být slušný, ale konzistentní, jak se ukázalo v prvním setu zápasů, což mu vyneslo důležitý podíl na vytvoření většiny svých příspěvků v tomto zápase.

Ze všech aspektů

Sazib Boyan (1,0 kr) Dokáže skórovat důležité běhy ve středním pořadí spolu se svou schopností vybrat branky, které mohou jeho tým pouze udržet v zápase o tuto soutěž.

Ritik Tomar (1,0 Cr) V posledním zápase byl ve skvělé formě, což mu vyneslo 3 branky, což by mělo posílit soustředění, což z něj udělalo naši volbu číslo jedna pro tento zápas.

Françoise Stomannová (1,0 kr) V poslední hře vybral 1 branku s EPA 6 a dokázal pomoci nižšímu žebříčku svou úderností, která se může zlepšovat každým dalším zápasem na tomto turnaji.

střelci

satyajit sengupta (1,0 kr) Do tohoto zápasu může přinést své zkušenosti, protože si vybral úžasný podíl s důsledností, který by měl být směrován do podobného formátu pro tuto soutěž.

Abu Farhad (1,0 kr) Na konci pálkařského žebříčku zaznamenal slušné běhy s 30 koly při průměru 150 odpalů spolu se 2 brankami a chtěl by začít svou kampaň s podobnou dynamikou.

Husajnova hrdost (1,0 obchodní záznam) Ve svých posledních dvou zápasech má schopnost skórovat 38 běhů s úspěšností 175 a 1 brankou, což mu umožňuje pokračovat ve svém současném výkonu v tomto zápase.

Kapitán týmu Dream11 a jeho zástupce

R Tomar bude naším vůdcem a S Grover Bude naším zástupcem kapitána kvůli jejich proudu, který jim může pomoci udržet konzistenci v nadcházejících zápasech.

Tým snů 11

Singh, Jongat, Ramakrishnan, Grover (VC), Sarwar, Pouyan, Tomar (C), Stoman, Farhad, Sengupta, Hussain

Dream11 Team Disclaimer

Správnost našeho výběru a našeho týmu závisí na seriózní analýze ligy, zápasů a 11sekundové hry. Žádáme vás, abyste svůj tým podle svého naplňovali těmito aspekty, které pomáhají motivovat rozhodovací proces.

