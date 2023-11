Crouse a Woolgemuth jsou připraveni na prosincovou reprezentaci USA

důležitá role – Čerstvé místo na druhém místě ženského národního týmu pozemního hokeje USA na Panamerických hrách v roce 2023 v říjnu, bývalé stálice Modrého ďábla Leah Crossová A Gillian Wolgemuth Vrátila se s americkým ženským národním týmem pro nadcházející sérii proti Novému Zélandu.

Cross-Wolgemuth je mezi 26 hráčkami, které vybral trenér americké ženské reprezentace David Passmore. Spojené státy se ve dnech 9. až 10. prosince na UNC Charlotte utkají s Novým Zélandem ve dvouzápasové sérii. Začátky obou zápasů jsou naplánovány na 14:00.

„V tuto chvíli jsou to ideální zápasy, i když bude zvláštní hrát s týmem, který jsme dali dohromady v naší skupině pro olympijskou kvalifikaci v Ranchi,“ komentoval Passmore. „Vzhledem k tolika zápasům v první části nového roku (jen 13 v lednu a únoru) je důležité, abychom měli v našem kádru hloubku. Ti, kteří nebyli s týmem v Chile, evidentně extrémně tvrdě trénovali, což bylo zřejmé.“ „Na našich prvních trénincích vidím, že se výběr opět velmi přiblížil, což je bonus, který je třeba mít jako trenér. Jsme nadšeni, že můžeme hostit naše první zápasy v našem novém zařízení v Charlotte a s podporou US Performance Center v aby se to stalo.“

Cross, který minulý měsíc nastupoval do každého zápasu v Chile, a Wohlgemuth byli klíčovými hráči úspěchu Spojených států na Panamerických hrách. Spojené státy skončily ve skupině druhé za Argentinou a postoupily do finále strhujícím vítězstvím v penaltovém rozstřelu nad 14. Chile v semifinále.

Tato série dvou her bude sloužit jako příprava na lednovou kvalifikaci FIH Hockey Olympic Qualifier. Olympijská hokejová kvalifikace se bude konat v indickém Ranchi od 13. do 19. ledna 2024. Soutěžit bude osm ženských týmů: Německo, Indie, Nový Zéland, Japonsko, Chile, USA, Itálie a Česká republika.

Týmy, které se umístí mezi prvními třemi na každém ze čtyř turnajů FIH Hockey Olympic Qualifiers 2024, si zajistí kvalifikaci na olympijské hry v Paříži 2024.

United Eagles naposledy hráli s Black Sticks v sezóně 2022-23 FIH Hockey Pro League v únoru. V prvním zápase se Spojené státy ve druhé čtvrtině dostaly do vedení, ale Nový Zéland si v poslední minutě regulace připsal pozdní rozestavení a vynutil si přestřelku. United Eagles získali bod navíc poté, co zápas skončil 2:0 po čtyřech kolech. Do druhého střetnutí vstoupily USA do poslední čtvrtiny za stavu 1-2, ale odhodlaný tým viděl gól vymazaný, protože nakonec padl 1-4. Skóre neodráželo, jak těsný byl tento zápas, protože Nový Zéland se na cestě za vítězstvím proměnil v otevřené sítě.

Spojené státy a Nový Zéland se znovu střetnou v lednu, protože spadají do skupiny B olympijské hokejové kvalifikace IIHF.

Oba zápasy jsou zdarma a přístupné veřejnosti a živě je vysílá HomeTeam Sports.

