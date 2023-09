Coleman porazil mistra světa Lylese na 100 m na Prefontaine Classic

EUGENE, Oregon (AP) – Američan Christian Coleman porazil v sobotu na závodě Prefontaine Classic, který končí sezónu, mistra světa a krajana Noaha Lylese na 100 metrů.

Coleman vyhrál v čase 9,83 sekundy, čímž vyrovnal Lylesův světový nejlepší výsledek sezóny, přičemž Lyles skončil v čase 9,85 sekund. Coleman zařval poté, co byl jeho čas oficiální, a plácl po ruce jásajícího fanouška na hřišti Eugena Haywarda.

Každoroční Prefontaine Classic, která se obvykle koná dříve v roce, sloužila v této sezóně jako finále Diamantové ligy. V průběhu dvoudenního turnaje bylo naplánováno korunování 32 šampionů a každý vyhraje 30 000 $.

Lyles získal zlaté medaile ve štafetě na 100, 200 a 4×100 na mistrovství světa v atletice v maďarské Budapešti minulý měsíc. Coleman skončil pátý na stovce, takže se mu to v sobotu trochu odvděčilo.

„Jako profesionál určitě chcete využít každou příležitost, kterou máte,“ řekl Coleman. „Věděl jsem, že to bude dobré. Byl to stadion světové úrovně a byla to pro mě šance, jak se vykoupit poté, co jsem vystoupil ze světového finále.“

Lyles považoval Prefontaina za triumf své země. Po sobotním závodě oslavil druhé místo slaným karamelovým koktejlem.

„Musím se dostat domů,“ řekl Lyles o posledním letošním závodě na americké půdě.

Colemana a Lylese na hvězdně obsazené akci doplnila běžkyně Shakari Richardsonová, která v Budapešti vybojovala zlato na 100 a 100 metrů.

Richardson je uprostřed comebacku v čele s olympijskými hrami v Paříži příští léto poté, co mu byla odepřena možnost kandidovat na olympijských hrách v Tokiu kvůli pozitivnímu testu na marihuanu.

V Budapešti zaběhla v letošní sezóně nejlepší světový čas 10,65 sekundy, ale v sobotu skončila čtvrtá s časem 10,80 sekundy. Jamajčanka Shericka Jackson, druhá na mistrovství světa, vyhrála 100 metrů za 10,70 sekundy.

„Chci, aby lidé pochopili, že nejde jen o vítězství,“ řekla Richardsonová o jejím znovuoživení. „Bavím se, protože jsem nedílnou součástí své duše, mysli a své vlastní komunity.“ „Tohle je štěstí, které vidíte. A výhry jsou jen bonus.“

Jacob Ingebrigtsen z Norska vyhrál Bowerman Mile, jedinečný podnik Prefontaine Classic, v evropském rekordu 3:43,73. Byl to také rekord Diamantové ligy.

Američan Ray Benjamin vyhrál běh na 400 m překážek na Diamantové lize s rekordním časem 46,39 sekund. Předčil Nora Carstena Warholma, který vyhrál akci na mistrovství světa.

„Přišel jsem sem bez očekávání, jen se pobavit a dokončit sezónu,“ řekl Benjamin.

Mezi muži zvítězil Kirani James z Grenady na 400 metrů časem 44,30 sekundy, když porazil Američana Quincyho Halla. Matthew Hudson-Smith z Velké Británie nedokončil kvůli tomu, co vypadalo jako zranění hamstringu.

Bahrajnka Winifred Mutili Yafiová vyhrála steeplechase za 8 minut a 50,66 sekund, což je světový náskok a osobní rekord, který překonává její vítězný čas v mistrovství světa. Mezi muži na překážkách zvítězil Keňan Simon Kiprop Koech časem 8:06,26.

V hodu oštěpem žen zvítězila Japonka Haruka Kitaguchiová, v mužích pak Čech Jakub Fadeljic. Mezi muži ve skoku vysokém zvítězil Jihokorejec Sanghyuk Woo. Trojskok vyhrál Ital Andy Diaz Hernandez.

Keňská světová rekordmanka Faith Kipyegonová zakončila sezónu vítězstvím na 1500 m za 3:50,72 sekundy poté, co získala svůj druhý titul mistryně světa v řadě na akci v Budapešti.

„Byla to dlouhá sezóna, ale pro mě jsem chtěla zůstat silná a dokončit sezonu dobrým způsobem, vyhrát titul a jít domů šťastná,“ řekla.

Setkání pokračuje v neděli.

