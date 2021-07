Co potřebujete vědět o čtyřech nových olympijských sportech

Tokio (AFP) – Tokijské olympijské hry představují čtyři nové sporty – skateboarding, surfování, karate a sportovní lezení. Každý cestoval do hry svou vlastní jedinečnou cestou. Zde na první pohled, od novinářů Associated Press, kteří se zabývají každým sportem, příběhy o tom, jak tyto sporty přišly do Tokia a co je třeba sledovat v každém z nich.

Sport: Karate

Při odvození: 5. – 7. Srpna

Proč je teď na olympiádě: Protože je doma poprvé na olympiádě. Bojová umění, která se na počátku 20. století rozšířila po celém Japonsku a rychle se stala všudypřítomnými po celém světě, byla kandidátem na zařazení na olympiádu od 70. let, ale organizátoři nikdy nepovažovali svůj případ za přesvědčivý, dokud Tokijské hry nenabídly příležitost předvést svou směs. bojování hitterů a bojování. Přísná disciplína jeho vlasti.

Co hledat: Tři dny soutěže ve slavném Nippon Budokan uvidí desítky talentovaných soutěžících v kumite (sparing) ve třech váhových divizích spolu s neuvěřitelnou přesností kata (šířka postav, často ve srovnání s prostným cvičením v gymnastika). S Karate v současné době na dalším vzestupu kvůli jeho rostoucí popularitě ve filmech a televizi, diváci budou doufat, že uvidí vzrušení ve sportu, který není vždy tak násilný, jak věří fanoušci příležitostných sportů.

Hvězdy, které je třeba sledovat: Největší japonští bojovníci budou pod tlakem. Vrcholem úvodního dne by mohla být soutěž Naoto Sago proti francouzskému Stephenovi Da Costovi a nejlepší pole v kategorii 67 kg. Miho Mihara může zahájit ženskou soutěž ve stejný den dalším zlatem pro Japonsko. Ken Nishimura je oblíbený na 75 kg. Soutěž ženských kata bude téměř jistě těsná mezi Španělkou Sandrou Sanchezovou a Japonkou Kyo Shimizuovou.

– Napsal Greg Beecham

Sport: lyžování.

Čas uvažování: Neděle 25. července, v Streets of Men’s Contest.

Proč je nyní na olympiádě: Olympijský sport získaný organizátory, který osloví mladé diváky.

Co hledat: triky a vzrušující hry; Úžasná věková skupina s konkurenty ve věku od 12 do 47 let.

Hvězdy, které je třeba sledovat: Americká bruslařka Nega Huston na ulici Pánské ulice je pravděpodobně nejznámější bruslař. V Ženské zahradě třináctiletá Skye Brown dělá vlny pro Británii se svou statečností za dívčí sílu, zotavením po úrazu a stopou v sociálních médiích.

Napsal John Lister

Sport: surfování

Při odvozování: V průběhu osmi dnů se budou konat nejméně tři dny soutěže, počínaje nedělí, i když o událostech se rozhoduje v den podle podmínek surfování.

Proč je nyní na olympijských hrách: Mezinárodní federace pro surfování lobuje v MOV od roku 1995, ačkoli snahy o zahrnutí sportu se datují od letních her 1912 ve Stockholmu, kdy byl pětinásobný plavecký medailista Duke Kahanamoku Ikona Havaje je ctěna jako kmotr moderního surfování, který jej nejprve poháněl, aby se stal olympijským sportem.

Co hledat: Většina manévrů je buď v zatáčkách, ve vzduchu nebo v sudech. Zatímco mužské soutěže obvykle oslňují výbušnou atmosférou, ženská hra má často taneční rytmus, který předvádí rychlost, sílu a plynulost jízdy.

Hvězdy, které je třeba sledovat: Úřadující světová šampiónka Carissa Moore z Ameriky se jeví jako žena, kterou je třeba porazit, stejně jako Australanka Stephanie Gilmore, jejíž sedm světových titulů z ní dnes dělá nejvíce zdobenou ženskou surfařku v soutěži. Očekává se, že v mužském týmu budou dominovat Brazilci. Gabriel Medina a Italo Ferreira jsou známí jako mistři vzdušných manévrů.

– Napsala Sally Hu

Sport: lezení

Při odvození: 3. – 6. Srpna

Proč je nyní na olympiádě: Horolezectví dosáhlo v posledních letech nových výšin, a to jak v profesionálních, tak v rekreačních oblastech. Dokument „Free Solo“ – Alex Honnold není na olympijských hrách – přispěl k popularitě horolezectví i odborným znalostem špičkových horolezců tohoto sportu.

Co hledat: Sportovní lezení bylo nazváno ztělesněním olympijského hesla „Setius, Altius, Fortius“ (rychlejší, vyšší, silnější). Horolezci vylezou na 15metrovou stěnu naplněnou různými překážkami v systému vedení. Bouldering zahrnuje menší „problémy“ a dynamické pohyby. Rychlost je závod na vrchol v předem nastavených překážkách.

Hvězdy, které je třeba sledovat: Český horolezec Adam Ondra absolvoval jedny z nejnáročnějších outdoorových lezení na světě a při svém debutu pro tento sport si oblíbil zlatou medaili. Slovinská Janja Ganpreet má podobný životopis a ovládla okruh světového poháru.

Napsal John Marshall