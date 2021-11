Cílí na herní a vizuální cloudový segment se zaměřením na umělou inteligenci a vysoký výkon

Minulý týden šel Raja Kodori do Cvrlikání Abych vysvětlil záměr Intelu přestat se na to soustředit Intel Xe-HP Aplikace této technologie na nejnovější GPU Intel Xe-HPG, novější a více zaměřený ekosystém, který má pětiletý plán růstu pro pokroky v umělé inteligenci, hraní her, vizuální cloudové technologie, optimalizaci a vysoký výkon. To bylo překvapivé pro velké publikum kvůli množství času stráveného veřejnou diskusí o Intel Xe-HP.

Intel se po vyřazení Xe-HP soustředí na vlastní Xe-HPG v herní a vizuální cloudové/GPU divizi pro odvození AI

GPU Intel Xe-HP, původně oznámené v polovině roku 2020, bylo inzerováno jako „řada vícečtvercových grafických karet navržená pro datová centra, jejímž primárním účelem jsou superpočítačové mediální akcelerátory“. Intel zašel tak daleko, že vytvořil tři samostatné displeje s „1 až 4 dlaždicemi“. Nyní pomůže Intelu používat Intel Xe-HP pro jejich místní cloudové servery.

Využili jsme Xe HP k vybudování vývojářského ekosystému pro HPC, AI a Visual cloud. Používá se na místě u Argonne a dalších klientů.

Budeme mít produkty datových center Xe HPG pro cloudové vizuální/AI inferenční produkty a produkty založené na Xe HPC pro školení HPC/AI Tweet vložit pic.twitter.com/iHZa2dMLqd – Raja Kodori (@aRajaontheedge) 30. října 2021

Koduri dále vysvětlil, že GPU Xe-HP pomůže vyvinout „ekosystém architektury Ponte Vecchio“. Pokud jde o produktové řady, řady Xe-HPG nahradí Xe-HP a přidají technologii „prokládání umělé inteligence a vizuálního cloudu“, což bylo původním cílem Xe-HP.

Očekává se, že díky zaměření Intel Xe-HPG na média z hlediska analýzy, zpracování, imerze a cloudových technologií, jako jsou cloudové hry a cloudová grafika, Intel začíná konkurovat GeForce NOW, Google Stadia nebo Amazon Luna.

Zajímavé je však použití serverů pro konverzi médií/poskytovatelů video obsahu. Intel byl jedním z největších dodavatelů hardwaru na nedávné světové olympiádě v Tokiu v Japonsku. Servery Intel Xeon byly primárním využitím pro streamování neuvěřitelných 8K 60fps HDR videa přenášeného a aplikovaného přímo do cloudu do televizorů kdekoli. Přestože velká skupina spotřebitelů nebyla schopna dosáhnout plného potenciálu přesnosti signálu, skutečnost, že tato technologie je nyní k dispozici, je důkazem toho, že jsme se opět vyvinuli v to, co je možné.

Nakonec Koduri také diskutoval o schématu Xe-HPG společnosti Intel na podporu špičkových aplikací, jako je 3DS Max, a rozšíření Xe-HPG na sekce špičkových pracovních stanic. V určitém okamžiku by se dalo naznačit, že mikroarchitektura Xe-HPG bude dostupná až pro tři různé trhy, stejně jako její konkurenti NVIDIA a AMD s vlastní architekturou Ampere a RDNA2.