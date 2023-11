Český umělec Jan Gallab tento Černý pátek představuje kapesní malby

Známý pro své živé barvy a organicky tvarovaná plátna, John Gallop, Vydává limitovanou edici miniaturní sbírku jeho obrazů 24. listopadu 2023. Každý ručně malovaný na oválná plátna, kolekce obsahuje 7 různých stylů, každá limitovaná edice 50 kusů. Inspirován a navázal na jeho předchozí sérii jako prázdnoty A Reliéfní plátnaJohn říká: „Udělal jsem spoustu různých minis Obrazy Minulá vydání. Letos jsem se rozhodl pro menší.

John Gallop, 16×12 cm Mini Pink Void, 2023 hřiště

Tato velikost padne do ruky stejně snadno jako mobilní telefon a snadno se vejde do kapsy. Hodí se na každou zeď nebo do každé kapsy. Týden má 7 dní, takže vybírám 7 stylů.

O Johnu Gallopovi

Jan Gallop, pocházející z Prahy v Československu v roce 1978, se etabloval jako klíčová postava současné české umělecké scény. Jeho tvůrčí cesta je poznamenána řadou uměleckých forem včetně obrazů, soch, instalací a pouličních nástěnných maleb, které všechny spojuje jejich živá a abstraktní povaha.

John Gallop 16x12cm Mini Yellow Void, 2023

Galabovo umění se vyznačuje dynamickým použitím barev, často využívajících zářivé neonové odstíny modré, růžové a oranžové. Tyto prvky se mísí s organickými formami a architektonickými nuancemi a výsledkem jsou umělecká díla, která harmonicky splývají s okolím a nabízejí divákům jedinečný a pohlcující vizuální zážitek.

John Gallop Pocket Sketches budou k dispozici na Johnových stránkách tento Černý pátek

