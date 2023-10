Český humor je něco, z čeho se můžeme všichni učit, říká tvůrce Just Czech Things

Arthur Kornienko|Fotografie: Amelia Mula Schmidt, Radio Prague International

„V noci jsem skromný tvůrce memů a přes den normální člověk. Jmenuji se Arthur, je mi 32 let a vlastně nejsem z Evropy. Někteří lidé si myslí, že jsem z České republiky nebo z Evropy, ale já jsem vlastně původně odněkud z daleka, z Ruska, už devět let žiju v České republice.

Co vás původně přivedlo do České republiky?

„Přišel jsem sem studovat, získal jsem magisterský titul a chtěl jsem tu zůstat a pracovat.“

Co tě přimělo zůstat v Česku a nakonec si založit meme účet?

„Cítil jsem, že po dvou letech, co jsem tady žil, během magisterského studia nebylo na venkově dost času a chtěl jsem zemi víc přiblížit a zjistit, jestli seženu práci. Studoval jsem také ve Zlíně, což je malé město na Moravě, tak jsem chtěl přijet do Prahy a okusit velkoměstský život.Po magisterském studiu jsem přijel do Prahy a začal pracovat.

„Pokud jde o můj účet, celý život jsem byl nadšený tvorbou obsahu, ale vždy jsem se k tomu styděl. Účet jsem založil v roce 2019 a v té době už vlak blogerů nebo influencerů odešel, ale Opravdu jsem to chtěl udělat, tak jsem si řekl, že do toho ještě jdu a začal jsem tvořit obsah a naštěstí se to opravdu zlepšilo.





Velká část vašeho obsahu bere tyto slavné české momenty a dává je do kontextu pro vaše sledující. Jak získáváte inspiraci pro svůj obsah a jak jej opíráte o české vtipy a české kulturní fenomény?

„Když jsem vedl tento účet, chtěl jsem, aby to byl humorný účet pro expaty. Jelikož jsem expat žijící ve městě, chtěl jsem dělat vtipy pro anglicky mluvící tady na venkově. Samozřejmě, že anglicky mluvící publikum je větší.“ než české publikum, takže mým cílem bylo sbírat a exportovat český humor.“ A životní styl a vtipné postřehy, které jsem zde udělal. Zpočátku se hodně mých vtipů týkalo češtiny a byly určeny lidem, kteří zde žijí, resp. žili tu dost dlouho na to, aby cizinci rozuměli vtipům.

„Nechci si jen dělat srandu z lidí, kteří žijí v České republice nebo v Praze, chci to udělat více mezinárodní. V životopise mám, že jsem ‚Svobodný český velvyslanec‘, takže opravdu chci exportovat svůj smysl pro humor a kulturu do celého světa.“ . Nyní jsem v procesu zpřístupnění toho, co vyrábím, všem.“





Pro mě jako cizince v Česku byl váš účet užitečným nástrojem k pochopení české kultury a humoru. Natočil jsem video o počasí, které ukazuje klip českého skateboardisty Stanislava Jesace mluvícího ve třech různých jazycích, a to je mezi Čechy zvláštní vtip a mně to pomáhá trochu víc porozumět humoru a vnitřním vtipům. Jaký je tedy váš postup a jak vytváříte vlastní obsah?

„To je skvělá otázka a to je základní problém každého kreativního člověka. Zpočátku, když jsem měl asi 30 tisíc sledujících, jsem hodně sledoval zprávy a prohlížel si jiné memy pro inspiraci, a to dělám dodnes. Ale poté, co se účet trochu zlepšil, začal jsem dostávat spoustu komentářů Od mého publika, ať už pozitivních nebo negativních, vítám obojí.





„Největší inspirací je mé publikum, protože to, co vyrábím, je pro ně. Ale někdy si také jen dělám průzkum, zůstanu ve ‚vlně humbuku‘, abych viděl, co je trendy a zapadl do tohoto typu obsahu. Může to být těžké rozlišovat mezi mým volným časem a On Tik Tok a mým časem na Instagramu versus mým časem inspirace Můj osobní feed je navržen speciálně pro mě, nemá nic společného s mým českým účtem, ale když dělám inspiraci pro svůj český účet, je to velmi specifické pro tento typ obsahu. Takže někdy může být těžké neztratit pozornost na to, co dělám, takže je to všechno o nalezení rovnováhy.“

Zmínil jste, že je vám 32, ale mnoho vašich následovníků je generace Z, jak se tedy ujistit, že jste relevantní pro publikum, na které se snažíte cílit?

„Nemůžu uvěřit, že jsem ve věku, kdy se mě lidé ptají, jaký mám vztah k mladým lidem! Zoomery stále vymýšlejí nová slova a každý rok je těžší držet krok s nejnovějšími trendy. Takže jako každý ostatní dospělí, všechno si vygooglím a sleduji trendy klipy a klipy Tik Tok, ale komentáře mého publika jsou také velmi užitečné. Je těžké držet krok, zvláště když stárnete a přebíráte více odpovědnosti. Ale pokud jde o obsah, trendy mění se velmi rychle, takže musíte být aktuální Svět se mění velmi rychle.

Je vůbec těžké sladit svůj osobní život, profesní život a řízení života na sociálních sítích?

„Nemůžu říct, že je to těžké, ale je to všechno o rozvaze a sebekontrole. Každý den si vyhradím asi hodinu na inspiraci při tvorbě obsahu, stačí si to napsat do poznámek v telefonu. Tento čas využívám k tvorbě obsahu Někdy se ale cítím zavalený, protože Po práci máte společenský život s přáteli, cvičení a samozřejmě pravidelnou práci. Proto vytvářím hodně krátkého obsahu, ne celá videa, trvá to velmi dlouho.





Na vašem účtu je zajímavé, že točíte opravdu vtipné klipy o tom, jak čeští muži nosí například ponožky a sandály, ale také točíte klipy o tom, jak Češi nesnášejí, když se jim říká Východoevropané, je to dobrá rovnováha mezi humornými tématy, ale i společenskými a politickými tématy. . Jak této rovnováhy dosáhnete?

„Začnu těmi ponožkami – samozřejmě existuje určitá řada věcí, se kterými se lidé, kteří znají Českou republiku, mohou ztotožnit, takže si dělám takové vtipy. Ale také mám pocit, že kdybych dělal tyto vtipy výhradně, stal bych se poník v jednom triku, jehož vtipy se točí kolem témat Jisté. Myslím, že je důležité se prosadit a změnit svůj obsah. Myšlenka, že Češi jsou Středoevropané versus Východoevropané, byl nedávný vtip, na který jsem přišel prostřednictvím svých následovníků. komentáře.

„Není problém mluvit o politice nebo společenských věcech, ale protože to dělám se smyslem pro humor, musíte najít rovnováhu mezi humorem a vtipem a trochou vzrušení, když podnítíte konverzaci.“





„Takže v politice musíte najít rovnováhu, protože můžete získat hodně angažovanosti, když zveřejňujete kontroverzní témata, ale to znamená, že se lidé budou více hádat, a já nechci, aby se moje komunita hádala, chci, aby více se hádat.“ „Aby se mi dařilo a vedli zdravé diskuse. Takže vždy hledám tu rovnováhu, na jedné straně vzrušující věci a na druhé straně zajímavý a poutavý obsah.“

Jak vidíš český humor a jak cítíš, že jsi ho za posledních devět let vstřebal vytvořením tohoto účtu?

„Mám moc rád český humor. Češi dokážou vtipy opravdu brát a dokážou se zasmát i sami sobě, i když je někdo jiný na něco upozorní. Většinou se s tím smíří, někdy ty vtipy ještě zveličují.“





Máte nějaké další plány do budoucího obsahu, nebo si jen prohlížíte archivy všech dobrých českých vtipů?

„Chci na chvíli opustit kotouče a udělat nějaké pouliční rozhovory. Udělal jsem kousek z toho, co před rokem ve Francii, kde jsem nechal Francouze vyslovovat obtížná česká slova, takže to byla zábava a bylo to opravdu dobré.“ zkušenosti, ale nezískalo tolik zhlédnutí jako „Moje běžné kotouče. Chci se posunout dál od toho, abych byl jen ‚meme chlap‘, a posunout se více směrem k pozorovateli a sestavení těchto pozorování do zajímavého obsahu.“