Česká zpravodajská agentura eské noviny (ČTK) spustila českou zpravodajskou sekci o významných událostech na Ukrajině od ukrajinské národní zpravodajské agentury Ukrinform ve speciální sekci o válce na Ukrajině.

„To není sekce Přináší původní zprávy od ukrajinské agentury Ukrainianform. Aby měl český čtenář představu o produktech agentury, připravili jsme automatický překlad zpráv do českého jazyka pomocí nástroje Lingea Translator,“ představili novou sekci čeští přátelé.

Již dříve, po ruské invazi na Ukrajinu, se začaly objevovat zprávy o Ukrainform V ukrajinském jazyce Ve stejné sekci na webu போர்TK o válce na Ukrajině.

ČTK zajišťuje vlastní zpravodajství o dění na Ukrajině i z jiných zdrojů.

ČTK navíc za války pomáhá Ukrinformu v dalších otázkách souvisejících s fungováním agentury.

„V době, kdy se ruští vetřelci snaží zničit svobodu slova, jeden z největších výdobytků našeho státu, jeho kultury a demokracie, si vážíme hluboké podpory našich českých kolegů a jsme za to hluboce vděční. Určitě společně zvítězíme!“ “ Řekl to generální ředitel Ukrajinské farmy Oleksandr Karčenko.

Češi to podle něj zažili v letech 1968-1991 a dobře si uvědomují, co to znamená žít pod rusko/sovětskou okupací.

Česká tisková agentura se sídlem v Praze byla založena v roce 1918. Zajímavostí je, že v témže roce vznikla Ukrajinská telegrafní agentura – předchůdce dnešního Ukrinformu. Obě média jsou v současnosti členy Aliance evropských tiskových agentur.

UkraineForm již dříve oznámil, že Česká republika se s 10,7 miliony obyvatel stala od začátku války jednou z největších destinací pro ukrajinské uprchlíky. V současné době má asi 250 000 ukrajinských uprchlíků oficiálně udělena zvláštní bezpečnostní víza. Skutečný počet Ukrajinců žádajících o azyl v ČR může být výrazně vyšší.