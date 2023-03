Česká modelka vypráví o svých zkušenostech z vězení

Česká modelka Tereza Hlušková, která byla v Pákistánu odsouzena na osm let za pokus o pašování heroinu, prozradila své zkušenosti s zavřením jako zvíře.

V lednu 2018 byla Hlušková, tehdy 22letá, zatčena na mezinárodním letišti AIIama IqbaI v Láhauru, když držela 19 liber (8,5 kg) heroinu na cestě do Irska přes Dubaj.

Hlušková, kterou celníci zadrželi, uvedla, že odcestovala do Pákistánu pracovat jako modelka a že jí někdo dal drogy do zavazadel.

„Myslela jsem, že mě zabijí,“ řekla a pochválila lidi, kteří trávili čas v celách a vyšli úplně v pořádku.

Osvětlila také chování vězňů, kteří řekli, že jsou z bití stále vzhůru.

„Stále to mám [the experience] ve mě Teď si vzpomínám, jak nás budili, jak nás děvčata mlátila, jaká tam byla zima. Neměl jsem žádnou lékařskou pomoc, musel jsem si pomoci sám, plakal jsem. Ponesu si to s sebou do konce života.

„Někdy zavřu oči a znovu cítím, co tam je.“ Jak jsme byli hrozní.

„Každá rodina, v kleci jako zvířata, je ostuda. A takové myšlenky se snažím okamžitě setřást z hlavy, ale někdy to nejde hned,“ citoval ho Daily Mail.

V roce 2019 byl odsouzen k osmi letům a osmi měsícům vězení. Po sérii odvolání byl však v roce 2022 propuštěn.

Hlušková učinila šokující odhalení ve čtyřech „přiznaných“ videích, kde se podělila o své zkušenosti za mřížemi v Pákistánu.

Hlušková také sdílela vězeňský život během zimní a letní sezóny. „Léto bylo klidné, horké jako v sauně, takže jsem se rychle zbavil horečky, možná vás bolela hlava nebo tuberkulóza.

„Ale v zimě? Nehřeje mě ani deka, ani pot ani horký čaj. Navíc ta rýma a kašel.“