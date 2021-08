Covid: Cabinet splňuje nová omezení, protože počet případů přesahuje 6300

Kabinet o koronaviru se má sejít ve středu poté, co Izrael oznámil nárůst počtu nových případů – více než 6300 za 24 hodin, což je nejvyšší počet od února, kdy byla pandemie stále na vrcholu.

V úterý odpoledne se setkali předseda vlády Naftali Bennett a zdravotníci, aby vyhodnotili situaci a zformulovali doporučení, která mají být předložena ministrům.

Kabinetu doporučí, aby bylo schéma „zeleného koridoru“ aplikováno na většinu podniků a míst a také ukončení soukromých setkání – 50 lidí uvnitř a 100 venku.

V současné době se schéma zelené karty – které poskytuje přístup k místům a aktivitám pouze lidem, kteří byli plně očkováni, uzdraveni nebo kteří měli za posledních 24 hodin rychlý test na koronavirus – platí pouze pro halové kulturní a sportovní akce, tělocvičny, restaurace, kavárny a jídelny konference a pietní místa. Pokud bude návrh schválen, bude také vyžadováno povolení pro přístup do muzeí, knihoven, bazénů a většiny podniků.

V současné době jsou osvobozeny děti mladší 12 let, ale od 20. srpna bude výjimka zrušena. Podle doporučení zdravotnických úředníků budou malé děti do 3 let stále osvobozeny, zatímco děti ve věku od 3 do 12 let, které nemohou být očkovány, budou muset být testovány, ale budou moci získat test zdarma.

Datum vstupu rozšířeného Zeleného koridoru v platnost bude stanoveno během schůze vlády.

Později večer byl Bennett připraven diskutovat o otázce posílení zdravotního systému.

„Jsme v kritické fázi pro nás všechny, pro zdraví, pro život a pro ekonomiku,“ řekl komisař pro koronavirus profesor Salman Zarqa v rozhovoru pro Kanbet Radio.

V pondělí bylo registrováno asi 6 343 případů – téměř 5% ze 130 000 testovaných lidí mělo pozitivní test. Zaznamenala také nejvyšší míru za posledních pět měsíců.

Počet závažných případů se stále zvyšoval a v úterý večer činil 388. Před týdnem tam bylo 232 lidí, z toho 63 na ventilátorech.

Podle úterní aktualizace ministerstva zdravotnictví zemřelo v neděli asi 17 lidí, což je nejsmrtelnější den od začátku dubna.

Přestože je toto číslo stále výrazně nižší, než tomu bylo na vrcholu třetí vlny, kdy během 24 hodin bylo COVIDem zabito několik desítek lidí, stále jde o značný nárůst ve srovnání s uplynulými týdny. Za celý červen zemřelo na COVID asi sedm lidí a počet obětí v srpnu už dosáhl více než 80.

Od začátku epidemie zemřelo celkem 6 571 lidí.

Vládní a zdravotní představitelé doufají, že u třetí vakcíny podané Izraelcům ve věku nad 60 let dojde k významnému zlepšení, aby se posílila jejich imunizace.

Od zahájení nové kampaně 30. července bylo již posilovací injekcí očkováno asi 620 000 lidí.

Zarqa také uvedl, že došlo také ke zlepšení očkování více než milionu oprávněných Izraelců, kteří nikdy nebyli pobodáni.

„Dochází k posunu,“ řekl s odkazem na úsilí ministerstva ve spolupráci s místními úřady, zdravotními fondy a dalšími příslušnými agenturami.

Mezitím od středy budou na cestující vracející se z několika nových zemí, včetně USA, Francie, Itálie, Řecka a Německa, uvalena nová omezení.

Jednotlivci vstupující do Izraele z těchto zemí budou povinni se izolovat po dobu nejméně sedmi dnů, i když byli očkováni nebo uzdraveni.

Od středy seznam oranžových zemí pod přísným cestovním upozorněním zahrnuje Botswanu, Bulharsko, Kambodžu, Kolumbii, Kostariku, Kubu, Českou republiku, Egypt, Eswatini (Svazijsko), Fidži, Francii, Německo, Řecko, Guatemalu, Honduras, Island, Itálie, Keňa, Libérie, Malawi, Mongolsko, Myanmar, Namibie, Chile, Tunisko, Honduras, Myanmar, Guatemala a Honduras. Turecko, Uganda, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Spojené státy, Zambie a Zimbabwe.

Od pondělí budou jednotlivci vstupující do Izraele ze všech zemí nuceni do karantény, pokud není ministerstvo zdravotnictví výslovně klasifikováno jako žluté. Jedinými zeměmi, které mají být v tuto chvíli zahrnuty do seznamu, jsou Hongkong, Maďarsko, Tchaj -wan, Moldavsko, Nový Zéland, Čína, Singapur a Česká republika.