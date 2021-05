Střední a východní Evropa překonává své protějšky v Evropské unii v hospodářském oživení z COVID

Střední a východní Evropa předběhla v roce 2020 další země Evropské unie, pokud jde o ekonomiku, a doufáme, že se v roce 2021 podle průzkumu společností Skanska a SpotData podle varšavského obchodního věstníku vrátíme k silné konvergenci příjmů se západní Evropou.

“Pozorujeme nové trendy a obchodní posuny, které se objevují na trhu a budou formovat budoucnost. Vytvářejí nové příležitosti a novou povahu, která bude naší realitou v budoucnu. Spolu s analytickou společností SpotData jsme je zahrnuli ve zprávě „100 trendů ve střední a východní Evropě.“ Je to demonstrace jejího dopadu na střední a východní Evropu. Po všech těchto analýzách a četných diskusích s různými zúčastněnými stranami jsme si jisti, že střední a východní Evropa má světlou budoucnost a je dobré místo pro investice z pohledu společností i finančních investorů, “uvedla Katarzina Zedna Beguch, prezidentka a generální ředitelka obchodní jednotky Skanska Commercial Development Business Unit ve střední a východní Evropě.

Globální ekonomika běžela během pandemie COVID-19 mnohem lépe, než se očekávalo. Jedním z důvodů je, že se společnosti přizpůsobují nejistotě a nové realitě. Hybridní obchodní modely, telekonference, digitální back office postupy, digitální veletrhy, nové obchodní modely – to vše podle Skanska a SpotData na 100 trendů definujících ekonomiky střední a východní Evropy v roce 2021 pomohlo odolat otřesům ve většině odvětví.

