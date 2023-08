Cesta do Paříže geograficky neprochází Chile, ale prochází kvalifikací na olympijské hry 2024

Trasa do Paříže geograficky neprochází Chile, ale prochází kvalifikací na olympijské hry 2024. Trasa ze Santiaga do Paříže je přímá pro 21 sportů nebo disciplín na hrách Pan Am v roce 2023. Mezi nimi je i nástup. Vyhrajte a buďte účastníkem, protože zlatí medailisté z Pan Am Games se kvalifikují na olympijské hry.

Desetičlenný kanadský tým sportovního lezení pro Pan Am Games byl oznámen v úterý, přičemž rychlostní lezci Ethan Flynn-Bitcher a Michael Finn-Henry z Boulders Gym v Central Sanic byli jmenováni do týmu s Liborem Hrozou z Boulders, trenérem rychlostního týmu. Hry.

„Budu na kraji svého sedadla sledovat Panamerické hry s vědomím, že je to druhá ze tří šancí kvalifikovat se na olympiádu,“ řekla Kimanda Garzibiak, desetiletá předsedkyně Boulders Gym. Manažer národního týmu.

„Je úžasné, že dva z 10 sportovců v kanadském týmu Pan Am Games jsou z Boulders Gym a také jeden z trenérů. To hodně vypovídá o rekordech LIBORa jako trenéra.“

Kanaďané tento měsíc na mistrovství světa ve švýcarském Bernu propásli první příležitost kvalifikovat se na olympiádu v Paříži.

„Tlak v Bernu byl obrovský,“ řekl Garzibiak, který poskytl barevný komentář pro CBC, když lezení debutovalo na olympijských hrách v Tokiu 2020.

Konečným kritériem olympijské kvalifikace budou body shromážděné v globálně schválených soutěžích. Ale rezervujte si letenku v Santiagu a nebudete se muset starat o tuto trasu světové třídy do Paříže.

„Nedá se to popsat. Nějak se cítím velmi klidný, i když vím, že to bude nejdůležitější soutěž mého života,“ řekl Flynn Beecher v prohlášení.

„Vědět, že se z toho můžu dostat [Pan Am Games] Soutěžit o vstupenku na olympijské hry… Jediné, co teď mohu udělat, je udělat maximum. Není moc co říct. Jsem připraven.“

Příprava zahrnuje mysl i tělo.

„[Flynn-Pitcher and Finn-Henry] „Pracoval jsem se sportovní psycholožkou a ona udělala velký pokrok a je na dobrých kolejích,“ řekl trenér Horoza, bývalý světový rekordman v rychlostním lezení za Českou republiku.

„Jsou dobrým příkladem sportovců na vysoké úrovni, kteří jsou v našem klubu v Boulders.“

Mezitím kanadský držitel rychlostního rekordu Finn Henry vyvažuje stěny tělocvičny Boulders knihami, protože je také kandidátem na Harvard Ph.D. Finn-Henry a Flynn-Pitcher každý den trénují v Boulders Gym.

„Toto zařízení je nezbytné a nemohu bez něj žít,“ řekl Flynn Beecher listu The New York Times. Times Colonist.

„Je to zásadní součást mého života. V Paříži máme skutečnou šanci a jsme z ní nadšení. Ale každý den je tu spousta práce.“

V kanadském týmu do Santiaga jsou dva kanadští horolezci z olympijských her v Tokiu 2020 – veteráni Sean McCall z Vancouveru a Alana Yip ze Severního Vancouveru.

Shawne [McColl] „Je vzorem pro každého horolezce BC,“ řekl Garzibiak.

„Bez něj by sport nebyl v BC stejný. A Alana.“ [Yip] Jděte v jeho stopách.“

Pro každé pohlaví se budou konat dvě medailové disciplíny – kombinovaná, která zahrnuje boulder i kulku, a rychlostní – v Santiagu a Paříži. Rychlost byla přidána jako samostatná událost poté, co byly všechny tři disciplíny bouldering, lead a speed spojeny do jediné medailové události, když lezení mělo svůj olympijský debut v Tokiu. Očekává se, že bouldering se v roce 2028 stane také vlastní medailovou akcí v Los Angeles, aby na hrách získal tři medaile za lezení.

Malek Taleb z Kingstonu v Ontariu bude mentorovat kanadské horolezce Santiaga a Herozu Speed ​​​​Climbers. Deset kanadských atletů se kvalifikovalo do Santiaga na základě jejich světového žebříčku mezi atlety z Ameriky. Jsou to Finn Henry, Flynn Beecher, McCall, Yip, kanadští sourozenci Oscar a Victor Bodrandovi z Utahu, Rebecca Frangos z Canmore, AL a Erica Filev a Dylan Law z Montrealu.

Hry Pan Am 2023, které se budou konat na jaře na jižní polokouli od 20. října do 5. listopadu v Santiagu, jsou přímou kvalifikací na olympijské hry 2024 v několika sportech včetně lezení, střelby, boxu, potápění a gymnastiky. plachtění, tenis, střelba a pole. Hokej, házená, surfování, stolní tenis, moderní pětiboj, trampolína, vodní pólo a jezdectví.

Výstup se uskuteční během prvních čtyř dnů her, od 21. do 24. října, v Parque Bicentenario Cerrillos.

Očekává se, že více než 60 sportovců z ostrova nebo ostrova bude soutěžit na hrách Santiago Pan Am v roce 2023 ve všech sportech. Atleti ostrova získali 17 medailí na hrách Lima Pan Am 2019, 20 medailí, z toho 13 zlatých, na hrách Pan Am v Torontu 2015 a 21 medailí na hrách Pan Am 2011 v Guadalajara.

