Bethesda odhaluje opravu, aby Starfield vypadal lépe

Od svého vydání v září 2023 Bethesda neudělala spoustu významných aktualizací pro Starfield, ale slíbila, že se to začne měnit v roce 2024 s většími a častějšími opravami.

A teď leží Jedno z jejich nových míst V beta verzi Steamu se „100 opravami a vylepšeními“. Plně se pak spustí do konce měsíce.

Je tu spousta únavných věcí, jako je opravování chyb v různých úkolech, které někteří lidé zažívají znovu od začátku září v tomto bodě. Ale věc, kterou je třeba zdůraznit, je, že Bethesda říká, že tato aktualizace přináší „vylepšení stability a několik grafických vylepšení, od další podpory širokoúhlého zobrazení po vylepšené textury, osvětlení a stíny“. Příklad, který pro tuto část ukazují, jsou dvě různé postavy v režimu tvůrce:

Poté dochází k dalším aktualizacím geometrie slunečního disku a stínů prstenců planety. Mají k tomu také příklady:

Jsem zmatený z obojího, zvláště s ohledem na příklady. Rozdíly mezi tvářemi, alespoň z těchto typických obrázků, Opravdu to působí dost minimalistickyA vylepšení textury se rozhodně nepromítlo do objemnějších vlasů a vousů. Navíc většina herních tváří skutečně vypadala dobře v samotném tvůrci postavy, zatímco v otevřeném světě s mnoha a mnoha různými typy osvětlení se věci staly spornějšími, takže jsem to viděl v akci.

Takže tento patch bude čtyři měsíce po spuštění, ale vypadá to, že půjde převážně o opravy chyb a pak tato poměrně drobná grafická vylepšení. Hra od svého spuštění nezaznamenala téměř žádné vylepšení kvality života, tím hlavním je možnost jíst jídlo přímo ze stolu místo toho, abyste si ho dávali do inventáře.

Doufejme, že slib Bethesdy o opravách pro rok 2024 přinese další vylepšení. Byly nám slíbeny nové způsoby procházení, o kterých se lidé domnívají, že by to mohlo být cokoli, od pozemních vozidel až po čištění několika nakládacích obrazovek, ale uvidíme. Prozatím, za pár týdnů, můžete vidět, jak tento patch vypadá. Nebo si to můžete vyzkoušet ve veřejné beta verzi Steamu 17. ledna.

