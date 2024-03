Baldur's Gate 3 původně umožňoval naverbovat hlavního padoucha

Hlava Baldur's Gate 3 Swen Vincke odhalil řadu nápadů, které byly ze hry vystřiženy během jejího vývoje, včetně možnosti naverbovat hlavního antagonistu jako doprovodnou postavu.

Mluvit k IGNVincke se také zmínil o plánech zahrnout do hry širokou škálu lokací – včetně několika, která budou hráčům Dungeons and Dragons známá.

Pokud stále hrajete (jsem pouze na 3. kapitole!), následuje poslední varování s podrobnostmi o zápletce Baldur's Gate 3.



Baldur's Gate 3 vám původně měl umožnit spřátelit se s jeho středovým šéfem Kethericem Thormem, kterého ztvárnila hollywoodská legenda JK Simmons.

Thormova role ve hře je vykreslena v prvních dvou kapitolách a skvěle se vyvíjí až do vaší poslední konfrontace s ním, která slouží jako velké finále druhé kapitoly.

Existují různé způsoby, jak přistupovat ke střetnutí s Thormem a můžete s ním s určitými obtížemi promluvit, místo abyste ho sami zabili. V tuto chvíli vývojář Larian kdysi plánoval, že si s sebou budete moci vzít Thorma.

„Pokud hrajete hru a nastane okamžik, kdy ho můžete přesvědčit a uvidíte ten okamžik, kdy se zlomí, tento okamžik vedl k draftu,“ řekl Finke. „Vytáhli jsme to, když jsme změnili rozsah. To byla součást opravy v kapitole 2, když jsme v tom uvízli. To se stalo při rescopingu.“

Z Finkeho odpovědi není zcela jasné, zda je Thorm naverbovatelný jako následovník tábora, jako Volo, nebo zcela ovladatelný člen party. Thormova přítomnost však posloužila jako zdroj dalších dějových detailů o hlavních padouších třetího aktu, Gurtashovi a Orenovi.

„Měl být ve tvém táboře, když jsi jednal s Gurtashem a Orenem,“ pokračoval Finke. „Takže se o nich stal zdrojem informací a mohl jim důvěřovat a vy jste ho mohli dostat do jeho oblouku. A pak jste ho mohli přesvědčit, aby šel na jeho stranu. Takže to byl skvělý příběh, ale ano.“

Původně plánované odříznuté lokace pro Baldur's Gate 3 zahrnovaly návštěvy paláce Githyanki královny Vlaakith a astrální roviny Gith, další Peklo (mimo části, které jste již dostali) a zastávku v Candlekeep (což by bylo skvělé. původní hráči) Baldur's Gate nebo skutečně fanoušci D&D, kteří hráli Descent into Avernus).

Tyto oblasti byly odstraněny, když se Larian nakonec rozhodl, že jsou příliš malé na to, aby poskytovaly skutečný smysl pro průzkum, a rozhodl se ve finální hře obsahovat méně, ale větších map.

Larian nyní potvrdil, že nebude vyrábět Baldur's Gate 4 ani žádné velké rozšíření pro Baldur's Gate 3 – i když některé menší aktualizace jsou stále v plánu.