Apple přinesl milovanou lupu pro výběr textu v iOS 15

Výběr textu Apple Zvětšovací sklo se znovu objevilo V beta verzi iOS 15 a Vlastní web společnosti Apple Potvrzuje svůj návrat tím, že jej uvede jako funkci. Obnova této funkce je odrazem doby, kdy se Apple rozhodl uložit ji do iOS 13, což je vzácný případ: Apple se obvykle nevrátí, když se něčeho zbaví (vrácení nůžkových kláves na klávesnici) Po letech motýlích klíčů je významná výjimka). Vítejte zpět s malým vyskakovacím oknem: Můžu mluvit jen za sebe, ale od vydání iOS 13 se neustále potýkám bez šikovné malé lupy.

Nová verze textového blasteru se zdá být o něco menší než stará verze (v případě, že jste zapomněli, jak to vypadalo dříve, můžete vidět Velká demonstrace zde), ale je to přinejmenším lepší než nic, co se zobrazuje v iOS 13 a 14.

Vyřešilo by to přinejmenším největší problém současného systému výběru: že palec pokrývá text, který se pokoušíte vybrat, takže trochu obtížné Chcete-li zjistit, co je vybráno, zvedněte palec z obrazovky. Pak, pokud jste něco jako já, pravděpodobně si povzdechnete, když uvidíte, že je vybrána špatná věc, a pak se potýkáte s úchyty pro výběr textu, abyste se pokusili zvýraznit to, co jste vlastně sledovali čas).

iOS 15 je v současné době v rané beta verzi, takže vše, co nyní vidíme, se může změnit – Apple může vždy zvětšit zvětšovací sklo na základě zpětné vazby, pokud se zdá, že mnoho lidí stále bojuje. I když to není tento případ zatím Dost na to, abych riskoval stažení první vývojářské beta verze, myslím, že to mohlo být to, co mě vedlo k získání první veřejné beta verze ihned po vydání.