Může to být klišé, ale existují určité údaje, pokud jde o pravděpodobnost Pittsburgh Penguins Radim Zahrana„Kdo je na seznamu a doufá, že debutuje v NHL.

První je, že jako občan České republiky uctíval bývalou hvězdu tučňáka a českého kolegu Jaromíra Jaggera.

„Je legendou pro každého z České republiky,“ řekl v úterý 24 let Zuhorna po svém prvním tréninku v této sezóně s Penguins.

Jagger, který s Penguins dvakrát vyhrál Stanley Cup, dosáhl minulý měsíc 49 let, a přestože není pravidelným hráčem, stále hraje za svůj klub Kladno v České republice.

Tato dlouhověkost na vrcholu dvojky Wayna Gretzkyho v historii NHL se skóre 1921 činí Jágra něco jako legenda i mimo Českou republiku, ale pro jeho krajany jako Zohornu něco zvláštního.

„Setkal jsem se s ním loni, protože hraje v české lize,“ řekla Zohourna, která nosí číslo 67, ale řekla, že to není pocta sousedovi, který měl číslo 68.

Zhorna hrál v české lize před tím, než na konci dubna uzavřel smlouvu s Penguins, a první, co každého, kdo se zajímal, vyniklo, byla jeho velikost – 6 stop 6 a 220 liber.

Což nás přivádí k druhému úvodu o Zohorně: Vždy budou existovat otázky, zda hráč, zejména útočník, má dovednosti a schopnosti zjistit v NHL.

„Pro takového velkého muže, jako je on, je to slušný tvůrce hry s diskem,“ řekl v úterý trenér Penguins Mike Sullivan poté, co sledoval trénink Zohorny ve sportovním areálu UPMC Lemieux Sports a dodal, že předvedl dobré tempo tréninku.

“To byl nejlepší dojem, jaký jsme o něm měli, jen aby to bylo součástí tréninku,” řekl Sullivan. “Bohužel jsme odehráli tolik zápasů, že jsme neměli příležitost zapojit ho do skupinového tréninku. Myslel jsem, že odvedl opravdu dobrou práci. Má dobrý hokejový smysl. Má opravdu pěkné ruce. Může hrát hraje. “

Během zkoušek se Zohorna zapnula na čtvrtém řádku a získala trochu času s druhou pohonnou jednotkou.

V očekávání, že se připojí k Penguins, Zohour řekl, že minulý rok v létě posílil svůj trénink. S NHL uzavřenou loni na podzim odehrál 21 zápasů za českou stranu Mladá Boleslav BK, vstřelil 12 gólů a 22 bodů. To odpovídá jeho celkovému počtu bodů v předchozí sezóně – ve 46 hrách.

Velkou proměnu zažil, když dorazil do Severní Ameriky, kde je povrch ledního hokeje mnohem menší než v Evropě.

Řekl, že mu pomohl nastoupit na 11 let za Wilkes Barre / Scranton z American Hockey League a vstřelil tři góly a devět bodů.

„Měl jsem velký problém s ledem, protože hráči jsou mi v (útočném) prostoru blízcí,“ řekl Zohourna. „Teď to není tak špatné.“

V úterním hypotetickém rozhovoru s novináři Zuhourna několikrát potvrdil, že má zájem o debut v National Hockey League. To by se mohlo stát brzy, možná až Penguins odehrají domácí zápasy ve středu a ve čtvrtek proti Buffalu.

Pokud ano, Zuhorna by sledovala mnoho dalších Čechů, kteří kromě Jaggera hráli také s Penguins. Hráči jako Petr Nedved a Jiří

Sliger, Marty Stracha, Peter Sikora, Robert Lang a Jan Hardina.

Ve skutečnosti má něco nad většinou těchto hráčů – na jeho jméno je spousta samohlásek. Ale se zkušenostmi z NHL se vyrovná na stejné úrovni jako Pittsburgh Penguin.

„Jsem rád, že jsem tady,“ řekla Zuhurna. „Jsem nyní v takové pozici, v jaké byli, takže chci vytvořit tým a chci hrát za NHL … jako všichni tito hráči.“