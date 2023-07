Aktualizace Zelda: Tears Of The Kingdom je nyní živá (v1.2.0), zde jsou plné poznámky k patchi

Nintendo dnes vydalo nový patch pro The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom on the Switch a přináší ji do verze 1.2.0.

Tato nejnovější aktualizace nyní umožňuje uživatelům přepínače získávat položky ze systémového zpravodajského kanálu. To byla také funkce pro The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Kromě toho nejnovější aktualizace obsahuje řadu oprav questů a řeší několik dalších problémů pro zlepšení herního zážitku.

Zde jsou úplné poznámky k opravě, s laskavým svolením oficiální stránky podpory Nintenda:

Verze 1.2.0 (vydaná 4. července 2023)

Obecné aktualizace

Spuštěním hry z některých článků vydaných na konkrétním kanálu Switch News Channel (dostupném přes nabídku HOME) mohou hráči získat řadu herních položek. V závislosti na průběhu hry nebo na místě, kde se data znovu otevírají, mohou nastat případy, kdy položky nelze přijímat.



Další opravy

Opraven problém, kdy hráči nemohli postoupit za určitý bod v hlavních úkolech „Mystery of the Depths“ a „Secret of the Ring Ruins“ a ve vedlejších dobrodružstvích „Hatenu Village Research Laboratory“ a „Laurelin Village Restoration Project“, úkol svatyně „umírající najít“ „, a vedlejší úkoly „Vesnice napadená piráty“, „Nedokončená stáj“, „Hledání pirátského doupěte“. Stažení aktualizace umožní hráčům pokračovat i po tomto bodě.

Opraven problém, který bránil vílám objevit se za určitých podmínek, když se původně měly objevit.

Opraven problém, který za určitých okolností bránil změně jídel podávaných Kianou z Lurelin Village.

Pro zlepšení herního zážitku bylo vyřešeno několik problémů.

Není známo, jaké přesné problémy byly vyřešeny, ale pokud budou nějaké údaje nebo objevy, dáme vám vědět. Předchozí aktualizace softwaru Tears of the Kingdom odstranily duplicitní závady, o kterých se můžete dozvědět více v našem předchozím zpravodajství zde na Nintendo Life.