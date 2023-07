Absolventi Srpty obdrželi zvláštní cenu poroty Českého filmového festivalu | Zprávy z Kalkaty

KOLKATA: Film absolventa SRFTI Sourava Roye ‚Kuraas‘ pochází z malé vesnice poblíž zvané Paramangwa. Darjeeling – získal významné ocenění na letošním 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Pro producenta z Darjeelingu je to první film, který získal tak významnou mezinárodní cenu. Kromě odměny 10 000 USD si Roy přiváží domů trofej za Zvláštní cenu poroty v kategorii Proxima festivalu. ‚Kuraas‘ je jediný indický příspěvek soutěžící v tomto ročníku festivalu.Mnozí si pamatují dřívější pokus Kalkaty s oceněním v Karlových Varech. Ranjith Mullick zde získal své první mezinárodní ocenění. V roce 1972 získal cenu pro nejlepšího herce za svůj debut ve filmu Mrinala Sena ‚Nerkanal‘. V roce 1976 Satyajit Ray ‚Jana Aranya‘ vyhrál hlavní cenu. V roce 1978 pane Sen Vyhrál zvláštní porotu za film ‚The Marginal Ones / Oga Uri Katha‘. Mezi další velké karlovarské hity v panindickém kontextu patřily Matka Indie (1958) a Nargis. Om Puri „Arth Satya“ (1984). Jen velmi málo současných indických filmů získalo ocenění na velkých mezinárodních filmových festivalech. Roy se cítí poctěn, že obdržel cenu na ceremonii, která vyznamenává takové vysoké osobnosti z Bengálska. „Bhuvan Shome“ Mrunala Sena je jedním z mých 10 nejoblíbenějších filmů,“ řekl z Karlových Varů.Jeho indicko-nepálská koprodukce zkoumá problémy jako vesnická politika, zbytečnost zemědělství a hyperreálný svět folklóru a mytologie za příběhem ztraceného psa devítileté dívky. „Vzhledem k filmovým veteránům soutěžícím v kategorii Proxima jsme si nemysleli, že vyhrajeme. Úroveň/kategorie filmů soutěžících v této kategorii byla úžasná. Zisk hlavní ceny je pro nás stále šok. Zúčastněné filmy z Íránu byly také úžasné,“ řekl.Z této zprávy mají radost i její učitelé. Je to poprvé, co absolvent SRFTI získal v Karlových Varech ocenění. „Byl jsem velmi Šťastný Dlužím fantastickou podporu od svých spoluhráčů, juniorů a mnoha seniorů v SRFTI,“ řekl.Zpátky v jeho vesnici ty zprávy vyvolaly vlny. Royův mladší bratr oznámil zprávu tím, že v noci probudil svou matku Saritu ze spánku. Royova touha po Saritině pohřešovaném psu Dingleovi přiměla Roye zplodit ‚Kuraz‘.„Moji rodiče byli velmi šťastní. Nějak vždycky cítili, že uděláme tento film smysluplným. Myslím, že se spoléhali na moje minulá ocenění na jiných filmových festivalech. Ale bez jejich podpory, nevinnosti, nejsme nic,“ řekl Roy. Zprávu přinesla roční dětská herečka Tulsi Gwasová. Zavolala Royovi, když se doslechla. „Ptala se, kdy pojedu do Kalimpongu, abych se s ní setkal,“ řekl Roy. „Tento úspěch nebyl jen mým úsilím. Musím zmínit neutuchající podporu Tým Tulsi Kwas, Aditya Kawas a Arvind Pradhan ve společnosti Mirik Natáčení tohoto filmu nezabralo jen vesnici, bylo potřeba i několik vesnic.Záznamy ukazují, že posledním filmem z Indie, který se v Karlových Varech zúčastnil, byla ‚Ralong Road‘ od Karmy Thakaby. „Plášť do deště jednoho z mých oblíbených tvůrců, Rituparno Ghosh, tam měl světovou premiéru, a tak jsem přijal pozvání na festival. Můj nejoblíbenější film, Ken Loach’s Case, tam získal nejlepší cenu,“ řekl. Po návratu do Indie je rád, že si v českém městě vytvořil vzpomínky. „Festival měl úžasně neformální atmosféru, ale rozsah byl obrovský. I když jsem posledních osm let z Bombaje, vždy se těším na natáčení nových filmů ve svém domovském místě,“ uzavřel.