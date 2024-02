يتأثر مشروع الموازنة العامة للدولة وأموال الدولة لعام 2024، وكذلك التطور السنوي للمالية العامة، بعدة عوامل مهمة. أولاً، سيتم إنهاء عدد من التدابير غير المتكررة المرتبطة في المقام الأول بأسعار الطاقة. Současně vstoupí v platnost sada opatření pro sjednocení, což zavede změny více než 60 právních pravidel. The impact on the balance of the end of one-time measures and the fiscal consolidation package is more than 2 percentage points for 2024. In the opposite direction there will be an increase in mandatory spending, including defense spending, and an increase in infrastructure investment .

Fiskální politika musí být v následujících letech omezena. Letošní strukturální deficit 2,5% HDP je v souladu s fiskálním pravidlem stanoveným podle zákona o pravidlech odpovědnosti rozpočtu. وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة (حتى عام 2026)، من المتوقع أن ينخفض ​​العجز الهيكلي تدريجياً إلى حد أقصى قدره 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمسار المحدد. وتتوقع التوقعات الحالية أن يكون العجز الهيكلي في عام 2026 أقل بقليل من هذه القيمة.