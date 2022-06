386 psů zachráněných z kamionu mířícího na čínský festival psího masa | welfare zvířat

Čínská policie zadržela nákladní auto převážející 386 psů na porážku na každoročním festivalu pojídání psů v jihočínském městě Jü-lin, který měl začít v úterý – v den letního slunovratu.

Záběry z místa zachycovaly psy namačkané v drátěných klecích ve špatných podmínkách. Po objevu kamionu minulý víkend ochránci zvířat vyjádřili obavy, že někteří z nich mohou mít infekční choroby. Náklad tedy nahlásili policii s odvoláním na právní předpisy země o prevenci epidemií.

Lin Xiong, aktivista, který viděl kamion odtahovat policií, řekl: „Bylo hrozné vidět tolik psů v tak hrozném stavu, bylo to jako náklaďák z pekla pro tato ubohá zvířata… Maso jatečních psů, které přináší hanba naší zemi, takže budeme bojovat, dokud neuvidíme konec tohoto utrpení.

Před letošním Yulin Dog Meat Festivalem, který do města přitahuje malý dav, čínští aktivisté našli kreativní způsoby, jak zachránit psy před zabitím.

Xiao He, aktivista za práva zvířat v Shaanxi, řekl, že několik týdnů spolupracoval s dalšími aktivisty na přezkoumání současných zákonů a předpisů v Číně, aby přesvědčil úřady, aby akci zastavily.

Existují předpisy, které vysvětlují, jak se má se zvířaty zacházet, například zákonem požadovaná osvědčení o karanténní kontrole. Ale je jasné, že kdo vozil psy, nedodržoval předpisy. Musíme jim to připomínat a úřady také [of those regulations],“ Řekl.

V roce 2020 čínské ministerstvo zemědělství a záležitostí venkova uvedlo, že psi nejsou „dobytek“ k jídlu, ale spíše společenská zvířata.

Aktivisté podílející se na záchraně psů na lodi uvedli, že byli různých plemen, velikostí a zdravotního stavu. Řekli, že se pravděpodobně jedná o domácí hlídací psy nebo domácí mazlíčky, tuláky ukradené z ulic nebo jiné neznámé zdroje bez dohledatelnosti.

Po víkendovém zásahu policie byli psi posláni do karantény. Čínští aktivisté řekli Guardianu, že psi byli nyní předáni Asociaci pro ochranu zvířat v hlavním městě poté, co dealeři podepsali dohodu o vzdání se vlastnictví zvířat.

Peter Li, specialista na čínskou politiku z Humane Society International, kampaňové skupiny, řekl, že úřady Yulin byly „podvedeny“ obchodníky, kteří nesprávně tvrdili, že konzumace psího masa je „tradiční“ a součástí místní kultury jídla. „Spotřeba psího masa je řízena nabídkou a řízena obchodníky, nikoli spotřebiteli. Zabíjení psů v Yulinu má spíše komerční charakter než kulturní.“

Řekl mi, že jeho tým na místě viděl yulinskou policii, jak se snaží zabránit majitelům firem ve vystavování „festivalu“.

„Počet jedlíků ze zemí mimo Guangxi byl před rokem 2014 velký. Tato skupina se od roku 2020 zvláště dramaticky snížila. Většina jedlíků je místních a jejich počet se snižuje.“