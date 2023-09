Zvířata mluví. co to znamená?

Toshitaka Suzuki, etolog na univerzitě v Tokiu a sebezvaný zvířecí lingvista, přišel na způsob, jak jednoho dne při sprchování v koupelně odlišit úmyslné hovory od hovorů nedobrovolných. Když jsme spolu mluvili přes Zoom, ukázal mi fotku nadýchaného mraku. „Když uslyšíte slovo ‚pes‘, mohli byste vidět psa,“ poukázal, když jsem zíral na bílou hmotu. „Pokud slyšíte slovo „kočka“, pravděpodobně vidíte kočku.“ Řekl, že to představuje rozdíl mezi slovem a zvukem. „Slova ovlivňují to, jak věci vidíme,“ řekl. „To zní ne.“ Pomocí studií přehrávání Suzuki zjistil, že japonské sýkory, pěvci, kteří žijí v lesích východní Asie a které studoval více než 15 let, Vydává zvláštní zvuk Když se setkají s hady. Když další japonské sýkory slyšely záznam zvuku, který Suzuki nazval voláním „džbán“, prohledávaly zem, jako by hledaly hada. Dodal, že má určit, zda slovo „jar jar“ znamená v japonštině „had“. Další prvek jeho experimentůHůl o délce osm palců, kterou táhne po povrchu stromu pomocí skrytých provázků. Suzuki zjistil, že ptáci hůl obvykle ignorují. Podle jeho míry to byl pomíjivý mrak. Pak si ale pustil nahrávku hovoru „nadhazovač“. V tomto případě se zdálo, že hůl nabyla nového významu: ptáci se k ní přiblížili, jako by zkoumali, zda je to skutečně had. Jako jediné slovo změnilo volání „zavařovací sklenice“ jejich vnímání.

Cat Hobbiter, primatolog z University of St Andrews, který pracuje s velkými lidoopy, vyvinul podobně přesnou metodu. Protože se zdá, že lidoopi mají relativně omezený repertoár vokalizací, Hopayter studoval jejich gesta. Po mnoho let sledovala se svými kolegy šimpanze v lese Budongo a gorily v Bwindi v Ugandě a zaznamenávala jejich gesta a to, jak na ně ostatní reagovali. „V podstatě je mým úkolem ráno vstát a vzít šimpanze, když vylezou ze stromu, nebo gorily, když vylezou z hnízda, a prostě s nimi strávit den.“ ona mi řekla. Říká, že zatím zaznamenala asi 15 600 případů výměny gest mezi opicemi.

Aby zjistila, zda jsou tato gesta nedobrovolná nebo úmyslná, používá metodu upravenou z výzkumu prováděného na kojencích. Habiter hledá signály, které spouštějí to, co nazývá „zdánlivě uspokojivým výsledkem“. Metoda je založena na teorii, že nedobrovolné signály pokračují i ​​poté, co posluchači pochopí jejich význam, zatímco záměrné signály se zastaví, jakmile si odesílatel signálu uvědomí, že posluchač signál pochopil. To je rozdíl mezi neustálým pláčem hladového dítěte poté, co rodiče šli pro láhev, a mými prosbami, abyste mi nalil kávu, což ustane, jakmile začnete sahat po konvici, vysvětluje Habiter. Aby hledala vzorec, říká, že ona a její výzkumníci se podívali „na stovky případů, desítky gest, různé osoby používající stejné gesto v různých dnech.“ Doposud se analýza jejího týmu omezovala na výměny nahrané na videu po dobu 15 let Desítky opičích gest Což vede ke „zřejmě uspokojivým výsledkům“.

Tato gesta nám mohou být také jasná, i když méně než naše vědomí. Habiter aplikovala svou techniku ​​na 1- a 2leté předverbální děti, sledovala je, aby zaznamenala jejich gesta a to, jak působí na ostatní, kteří byli pozorní, „jako by to byly malé opice, kterými v podstatě jsou,“ říká. Na internetu také zveřejnila krátká videa gest lidoopů a požádala dospělé návštěvníky, kteří s lidoopy nestrávili žádný čas, aby uhodli, co si myslí, že tím myslí. Připadalo mi to předslovní Lidské děti používají alespoň 40 nebo 50 gest Z repertoáru opic dospělí správně odhadli význam opičích gest nahraných na videu rychlostí „mnohem vyšší, než by se dalo očekávat náhodou,“ uvedli Hobaiter a Kirsty E. Graham, postdoktorandský výzkumný pracovník v laboratoři Hopeter, napsal v roce 2023 PLOS Biology paper.

Zdá se, že vznikající výzkumy naznačují, že na lidském jazyce není nic zvláštního. Jiné druhy používají slovní záměrné signály stejně jako my. O některých, jako jsou japonské sýkorky a bláboly, je známo, že kombinují různé signály a vytvářejí nové významy. Mnoho druhů je sociálně a kulturně přenášeno, což může být základním požadavkem na organizovaný komunikační systém, jako je jazyk. Tvrdohlavá pravda však zůstává. Druhy, které ve své komunikaci používají rysy jazyka, mají jen málo zjevných geografických nebo evolučních podobností. Navzdory letům výzkumu nikdo neobjevil komunikační systém se všemi charakteristikami jazyka u žádného jiného druhu, než je ten náš.