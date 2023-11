Zapomeňte na Siri. Proměňte akční tlačítko svého iPhone na hlasového asistenta ChatGPT

Obrazové kredity: TechCrunch

Se zprávou, že funkce ChatGPT Voice od OpenAI je nyní k dispozici všem uživatelům zdarma, můžete Siri upustit od hlavního hlasového asistenta na vašem iPhone – tedy konkrétně na iPhone 15 Pro a Pro Max. Nejnovější smartphony Apple podporují možnost konfigurace nového tlačítka Action, které nahrazuje stávající tlačítko ztlumení na iPhonu od jeho debutu. Prostřednictvím nové nabídky nastavení mohou uživatelé zapnout tlačítko pro další použití kromě ztišení vyzvánění.

V závislosti na vašich osobních preferencích můžete akční tlačítko přiřadit k libovolnému počtu úkolů – může otevřít fotoaparát, rozsvítit svítilnu, nahrát hlasovou poznámku, otevřít aplikaci Lupa, umožnit vám rychle použít funkci usnadnění nebo spustit zástupce aplikace.

Poslední jmenovaná je možnost, kterou chcete použít k přeměně tlačítka na spoušť pro ChatGPT.

Před středečním oznámením, které učinilo hlasový přístup zdarma pro všechny uživatele ChatGPT, by spojení této zkratky iOS s akčním tlačítkem vyvolalo pouze chybu, protože hlasový přístup Požadované Předplatné ChatGPT+. Nyní to již není problém, což znamená, že kdokoli může zavrhnout Siri ve prospěch ChatGPT tím, že nakonfiguruje své akční tlačítko tak, aby spustilo funkci hlasového přístupu ChatGPT.

Chcete-li to provést, musíte přejet prstem dolů do nabídky Tlačítko akce na obrazovce Nastavení systému iOS a poté přejet prstem na možnost Zástupce blízko konce. Poté kliknete na modré tlačítko „Vybrat zástupce“ a poté se posunete dolů v abecedním seznamu podporovaných aplikací a kliknete na „ChatGPT“. Na další obrazovce jednoduše klepněte na zkratku „Zahájit hlasový chat“ a spojte tuto konkrétní akci s tlačítkem.

Všimněte si, že budete muset získat Zkratky Stažená aplikace na vašem iPhone, pokud ještě není stažena.

Po nakonfigurování můžete stisknutím a podržením akčního tlačítka spustit zvukovou relaci ChatGPT. Uživatelé si mohou vybrat z pěti různých hlasů pro svého asistenta ChatGPT – Ember, Sky, Breeze, Juniper a Cove. Poté můžete jednoduše položit své otázky přímo ChatGPT a slyšet jejich odpovědi – jako Siri, ale chytřejší.

Je třeba poznamenat, že ChatGPT není jedinou aplikací, která podporuje novou funkci na iPhone 15 Pro a Pro Max. Toto tlačítko můžete také použít pro další běžné úkoly, jako je nastavení oblíbených položek Starbucks Objednejte si kávu, začněte cvičit, nahrajte písničku, zavolejte oblíbené osobě, vytvořte novou poznámku a další.

Řada aplikací třetích stran také přijala funkce zkratek akčního tlačítka, včetně hudebních aplikací, jako je např AirScroll, alba, Endel, Dlouhá hra, Skladba hudby, MusicHarbor A Páska je; Recepty a potravinářské aplikace jako např Jantar, Kalorie A rozpadá se; Vybavení jako Cardpointeryopál, Spánkový cyklus pro děti, Průvodce přílivem a odlivem A WaterMinder; Produktivní aplikace jako Udělej to, Pracovní verze, Soustředěná práce, Dobré odkazy, Hledat, Přetočit, Proužky, Úkoly, Věci, nápady, dát značku A načasování; Fotografické aplikace jako např halogenid; Cvičební aplikace jako zvednout; Čtení aplikací jako Knihy a Instapaper; Meditační aplikace jako Zenitizer; Zábavní aplikace jako např Filmový sledovač A Sokka; A dokonce i další nástroje AI jako Petey a další.

Podporovány jsou také aplikace Apple první strany.

Pokud žádná z nich nevyhovuje, můžete si také nakonfigurovat své vlastní zkratky klepnutím na znaménko plus v pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Zkratky, poté klepnutím na Nová zkratka, Přejmenovat (pro přidání vlastní zkratky )Název) a poté na „ Hotovo“.

Dále klepnete na Přidat akci a zobrazí se seznam dostupných kategorií akcí. Na každou z nich můžete klepnout (například Média nebo Web), abyste našli akci, kterou potřebujete, a přidali ji do svého zástupce. Chcete-li přidat další akci, přejeďte po vyhledávacím poli ve spodní části obrazovky nahoru a poté znovu vyberte akci. Až budete hotovi, klikněte na Hotovo a nový vlastní zástupce bude přidán do vaší sbírky, kde ho najdete v kategoriích Všechny zkratky a Moje zkratky. Po dokončení tohoto procesu se můžete vrátit do nabídky tlačítka akcí a přiřadit k tlačítku svou vlastní zkratku.

Domníváme se však, že přidání podpory ChatGPT zde patří k lepším možnostem, vzhledem k užitečnosti chatbota poháněného umělou inteligencí při řadě každodenních dotazů, které označují nedostatek schopností Siri.

Kdybychom z něj mohli udělat výchozího asistenta na iPhonu…