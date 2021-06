WhatsApp říká, že účty budou brzy použitelné až pro čtyři zařízení

WhatsApp potvrdil, že soubor Podpora více zařízení s dlouholetou tradicí Do veřejné beta verze vstoupí v nadcházejících měsících a umožní uživatelům přístup k jejich účtům až ze čtyř propojených zařízení. Oficiálně byly také oznámeny nové funkce „Show Once“ a „Invisibility Mode“. Tato zpráva přišla v rozhovoru mezi WABetaInfo Generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg a prezident WhatsApp Will Cathcart.

Cathcart přestal potvrzovat zprávy, že WhatsApp má ve vývoji aplikaci pro iPad, ale řekl, že díky podpoře více zařízení bude WhatsApp na iPadu proveditelný.

Kromě podpory více zařízení Zuckerberg také potvrdil, že WhatsApp přidává novou funkci „Zobrazit jednou“, která uživatelům umožní odesílat obsah, který zmizí po jeho sledování. Tato služba také rozšiřuje funkci mizejících zpráv, která aktuálně umožňuje mazání zpráv po stanovené době. V budoucnu vám nový „režim neviditelnosti“ umožní zapnout zmizení zpráv ve všech vláknech chatu.

„Byla to obrovská technická výzva“

Generální ředitel společnosti Facebook potvrdil, že funkce více zařízení nepoškodí šifrování typu end-to-end, které WhatsApp nabízí pro zprávy odesílané mezi jednotlivci. „Zůstane to end-to-end šifrované,“ napsal Zuckerberg. “Byla to velká technická výzva, aby byly všechny vaše zprávy a obsah správně synchronizovány napříč zařízeními, i když je baterie vašeho telefonu vybitá, ale my jsme to vyřešili a těšíme se, že to brzy zveřejníme!”

WhatsApp nepotvrdil, kdy se očekává spuštění funkcí Show Once a Invisibility Mode, ale Cathcart uvedla, že podpora pro více zařízení vstoupí do veřejné beta verze „příští měsíc nebo dva“.

Kromě podpory více zařízení, WABetaInfo Také uveďte, že WhatsApp pracuje na souboru Nové šifrované a heslem chráněné zálohy Funkce, která konečně umožňuje uživatelům přenášet své protokoly chatu Mezi zařízeními iOS a Android. WABetaInfo dříve objeveno několik Funkce Než budou oficiálně vydány, včetně Přidejte kontakty pomocí QR kódů a WhatsApp zprávy zmizí Vlastnictví.