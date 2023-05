Video: Přetaktovaná Zelda: Tears of the Kingdom vystupuje na Switch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je mistrovské dílo, ale stejně jako původní titul Breath of the Wild trpí během nejžhavějších herních momentů vážnými poklesy výkonu – snímková frekvence klesá z přibližně 30 na 20 sekund.

Pokud vás zajímá, jak by vypadala konzistentnější snímková frekvence v nejrušnějších částech Tears of the Kingdom, ve skutečnosti existuje řada online videí, která ukazují, jak hra běží na uzamčených 30 snímcích za sekundu a Dokonce až 60 snímků za sekundu.

Jak je vidět na videu níže, Herní vývojář a YouTuber MVG Nahrál své vlastní snímky obrazovky – demonstrující přetaktování Kingdom Tears s upraveným Nintendo Switch. Podařilo se mu dosáhnout „uzamčených“ 30 snímků za sekundu pomocí hodin paměti. Popisuje to jako „viníka, pokud jde o výkon v dokovaném režimu“.

I když MVG nezachází do podrobností o tom, jak přesně přetaktovat Switch, varuje každého, kdo to chce udělat sám, aby byl opatrný:

Udělám také prohlášení o vyloučení odpovědnosti, pokud chcete přetaktovat svůj Nintendo Switch, jsou s tím spojena rizika, mohli byste potenciálně poškodit svůj Switch, mohli byste ho potenciálně usmažit, nejrůznější [bad] Mohou se stát věci…“

Takže, tady to je – Zelda: Tears of the Kingdom běží na skutečném hardwaru Switch rychlostí 30 snímků za sekundu (a vyšší).

Chcete-li se dozvědět více o výkonu tohoto titulu, Podívejte se na Digital Foundry Analysis. John Linneman byl velmi ohromen, ale našel způsoby, jak způsobit pokles snímkové frekvence v Linkově novém dobrodružství:

Téměř každý případ významné ztráty výkonu byl napraven, což vedlo ke hře, která se velmi těsně drží cíle 30 snímků za sekundu. Většinu celého období snímání dokáže ve většině případů udržet 30 snímků za sekundu, aby bylo možné spustit hru Switch tak širokou a rozvíjející se. , není to 100 procent dokonalé a našel jsem způsoby, jak způsobit pokles snímkové frekvence.

„Ve většině případů je to důsledek použití funkce Ultrahand. Když toto vyměníte v přeplněné oblasti, snímková frekvence se jistě sníží, a když se tak stane, klesne na 20 snímků za sekundu – opět díky použití dvojité vyrovnávací paměti v-sync Výkon mi v některých ohledech připomíná hru ze staré školy – ke zpomalení dochází pouze v rušných scénách, podobně jako by se střílečka mohla začít zpomalovat, když je akce intenzivnější. Stejně jako tyto hry je i Zelda plynulá. snímkové rychlosti a postrádá jakékoli zadrhávání nebo velké zadrhávání „.