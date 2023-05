USA vízum pro irské, lotyšské, dánské a české občany

tisková zpráva Zveřejněno 27. května 2023

Americké vízum pro irské občany

V rámci programu bezvízového styku mohou irští občané požádat o ESTA, což je zkratka pro Electronic System for Travel Authorization. ESTA byla založena v roce 2009 za účelem zpracování údajů od návštěvníků vstupujících do Spojených států prostřednictvím programu bezvízového styku (VWP). Údaje se používají ke zjištění, zda návštěvník představuje pro Spojené státy bezpečnostní nebo imigrační riziko. Irsko je členem amerického programu bezvízového styku (VWP), což znamená, že irští státní příslušníci mohou získat cestovní povolení z USA pomocí elektronického systému pro cestovní povolení (US ESTA). Schválený ESTA umožňuje irským občanům navštívit USA po dobu až 90 dnů za účelem turistiky, obchodu, tranzitu, lékařských nebo krátkodobých studijních účelů. Pokud plánujete zůstat v USA déle než 90 dní, měli byste požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Irští občané mohou použít schválený ESTA pro více návštěv v USA. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do vypršení platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o novou autorizaci. Cestovní povolení získané prostřednictvím ESTA je elektronicky přiloženo k cestovnímu pasu žadatele. Držitelé irských pasů se mohou vyhnout zdlouhavému procesu podávání žádostí o vízum online žádostí o ESTA. Cestovatel může snadno vyplnit tento jednoduchý formulář na jakémkoli počítači nebo zařízení s přístupem k internetu.

Dokumenty požadované pro US ESTA pro irské občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA do jejich e-mailové schránky.

K platbě poplatku ESTA v USA můžete použít debetní nebo kreditní kartu.

Americká víza pro lotyšské občany

Americké vízum do Lotyšska není volitelné; Je vyžadováno pro všechny lotyšské občany, kteří zemi navštíví na krátkou dobu. Lotyšsko se v roce 2008 připojilo k programu bezvízového styku, který lotyšským občanům umožňuje žádat o ESTA (Elektronický systém pro cestovní povolení) namísto náročnějšího procesu podávání žádostí o americké vízum. ESTA byla vytvořena v roce 2009 za účelem zpracování údajů od cestujících vstupujících do Spojených států prostřednictvím programu bezvízového styku (VWP). Tyto informace se používají k určení, zda návštěvník představuje pro Spojené státy bezpečnostní nebo imigrační riziko. US ESTA je požadavek na vstup návštěvníků bez víz. Některé národnosti se pro cestu do Spojených států musí zaregistrovat online. Schválený ESTA umožňuje občanům USA z Lotyšska navštívit USA po dobu až 90 dnů na návštěvu za účelem turistiky, obchodu, tranzitu, lékařských nebo krátkých inspekcí. Pokud plánujete zůstat v USA déle než 90 dní, měli byste požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Lotyšští občané mohou použít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Počet vstupů do Spojených států je neomezený. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do konce platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o nové povolení. Po schválení je US ESTA elektronicky připojeno k pasu žadatele. Proces podání žádosti je digitální a žadatel se nemusí zúčastnit pohovoru na americké ambasádě. Vyplnění online přihlášky trvá přibližně 10 minut.

Americké vízové ​​požadavky pro lotyšské občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA USA Visa do jejich e-mailové schránky.

Platná kreditní/debetní karta nebo účet PayPal k platbě za vízum ESTA USA.

Nouzové vízum do USA

Pokud potřebujete přijet do USA kvůli nouzi, můžete mít nárok na urychlenou schůzku. Pokud žijete mimo zemi a potřebujete do země cestovat z naléhavých důvodů nebo z jiného závažného důvodu, můžete požádat o americké vízum. V USA existují různé typy nouzových víz v závislosti na důvodu cesty a její naléhavosti.1. Nouzové vízum se uděluje do dnů namísto měsíců1. Zaplaťte vízový poplatek, vyplňte formulář DS-160 a naplánujte si schůzku, abyste mohli požádat o nouzové vízum online nebo v místní kanceláři. US Emergency e-Visa se vydávají cizím státním příslušníkům, kteří potřebují cestovat do krizových oblastí v USA. Získání amerického víza je časově náročný proces. Někdy jsou ambasády přetížené a nemají dostatek personálu, což ztěžuje proces žádosti o vízum. Máte tedy možnost v případě nouze požádat o americké nouzové vízum. Mohou nastat situace, kdy potřebujete letět do USA rychle a snadno a potřebujete rychlou schůzku.

Požadavky na nouzové vízum v USA

Platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců

Písemné poznámky od vašeho lékaře o vaší nemoci a vaší potřebě léčby v USA.

Písemné dokumenty od lékaře/nemocnice v USA, kde jsou ochotni vás ošetřit.

Finanční dokumenty, které ukazují, jak budete platit za svou lékařskou praxi.

Důkaz, že zemřelý člen rodiny byl blízko.

Dopis z pohřebního ústavu s uvedením osobních údajů zesnulého a data pohřbu.

Zvací dopis od americké společnosti popisující naléhavou záležitost, kterou máte v USA, nebo doklad o důležitém školicím programu, který se má v USA uskutečnit.

Důkaz, že již nemáte nárok na ESTA.

USA vízum pro české občany

Všichni čeští občané, kteří navštíví USA na krátkou dobu, jsou povinni získat americké vízum, které není volitelné. ESTA je požadavek na bezvízový vstup pro cestující do Spojených států. Mnoho národností se musí před cestou do Spojených států zaregistrovat online. Prostřednictvím Programu bezvízového styku mohou čeští občané požádat o ESTA (Electronic System for Travel Authorization). ESTA byla založena v roce 2009 za účelem správy údajů o cestujících do Spojených států v rámci programu bezvízového styku (VWP). Tyto informace se používají k určení, zda návštěvník představuje pro Spojené státy bezpečnostní nebo imigrační riziko. Schválený ESTA umožňuje českým obyvatelům navštívit Spojené státy až na 90 dní za účelem turistiky, obchodu, dopravy, medicíny nebo krátkodobého studia. Pokud plánujete zůstat v USA déle než 90 dní, měli byste požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Čeští občané mohou využít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do konce platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o nové povolení. Po schválení je US ESTA elektronicky připojeno k pasu žadatele. ESTA je cestovní povolení, které lze získat online a zpracovat do 72 hodin od podání žádosti o ESTA.

USA vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za vízum ESTA USA.

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA USA Visa do jejich e-mailové schránky.

USA vízum pro dánské občany

Vízová politika Spojených států klade důraz na různé alternativy pro zahraniční návštěvníky, kteří chtějí vstoupit do země. V rámci programu bezvízového styku mohou dánští občané požádat o ESTA, což je zkratka pro Electronic System for Travel Authorization. ESTA byla vytvořena v roce 2009 za účelem zpracování dat od turistů, kteří vstoupili do Spojených států prostřednictvím programu bezvízového styku (VWP). Tyto informace se používají k určení, zda návštěvník představuje pro Spojené státy bezpečnostní nebo imigrační riziko. Se schváleným ESTA mohou dánští občané cestovat do Spojených států až na 90 dní za účelem turistiky, obchodu, dopravy, lékařských nebo krátkodobých výzkumných účelů. Pokud plánujete zůstat v USA déle než 90 dní, měli byste požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Dánští občané mohou použít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do konce platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o nové povolení. Vyplnění online formuláře pro získání ESTA pro USA trvá 15 minut.

Požadavky na doklady pro dánské občany

Nahrajte naskenovanou kopii pasu.

Platný dánský pas

Správná e-mailová adresa pro příjem Amerických Velikonoc do jejich e-mailové schránky.

K úhradě poplatku za žádost můžete použít debetní/kreditní kartu nebo účet PayPal.

Počkejte, až vám ESTA dorazí poštou.

Vytiskněte si USA ESTA.

