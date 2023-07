Učinit Evropu federací by z ní udělalo rovnocenného globálního hráče – EURACTIV.com

Český ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák v exkluzivním rozhovoru pro EURACTIV.cz řekl, že Evropa se stane rovnocenným hráčem v globálním formátu, pouze pokud se stane federací.

„Role EU ve světě postupně roste, ale není tak silná, jak napovídá její populační a ekonomická síla,“ řekl český ministr.

„Vím, že to není populární. Myslím si, že Evropská unie nebo Organizace spojených národů Evropy by Evropu pouze dostaly do pozice, kdy jsme skutečně rovnocennými partnery ve hře mezi Čínou, Amerikou nebo Ruskem a Indií,“ dodal.

Dvořák byl jmenován ministrem pro evropské záležitosti v květnu 2023.

Přestože v čele české vlády stojí konzervativní premiér Petr Fiala (ODS, ECR), který je skeptický k prohlubování evropské integrace, Dvořák se netají svými silnými proevropskými postoji, což je v českém veřejném sektoru neobvyklé.

Dvořák je členem Strany starostů a nezávislosti (STAN), v současnosti není zastoupen v žádné evropské politické straně. Jediný český europoslanec za STAN – Stanislav Polčák – se ale přidal ke skupině Evropské lidové strany.

Pokud jde o reformu EU a konkrétně o odstranění veta zemí EU v některých oblastech politiky EU, Dvořák se zdráhá dávat najevo svůj postoj.

„Pokud se definuji jako federalista, byla by to pro mě nepochybně schůdná varianta, ale na druhou stranu si dobře uvědomuji, že politická situace k tomu ještě není zralá. Ani nevím, jestli bude se někdy stane,“ řekl.

Debata o EU je v Česku podle Dvořáka nevyvážená, v diskurzu silně dominují euroskeptici, zatímco propagátoři výhod EU jsou marginalizováni.

„Nemyslím si, že je u nás v debatě nějaká eurooptimistická nebo europozitivní frakce, a to chci do debaty vnést,“ připustil Dvořák.

Jak již dříve informoval EURACTIV.cz, důvěra v Evropskou unii v poslední době výrazně klesla a nemusí to souviset s ekonomickou situací, protože v době, kdy byla ekonomika v dobré kondici, byla stále nízká.

(Dávid Pásztor, Aneta Zachová | EURACTIV.cz)

