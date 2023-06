bývalý Útočník Nigérie do 20 let Mohamed Tijani touží překonat působivé výkony svých bývalých krajanů ve Slavii Praha poté, co podepsal dlouhodobou smlouvu s českým gigantem, Extra sportovní punč zprávy.

Dvaadvacetiletý hráč nedávno dokončil svůj přestup z jiného českého klubu Baník Ostrava a připojí se k seznamu hráčů s kořeny v jeho akademii z Lagosu, 36 Leon FC, kteří budou hrát za červenobílé.

Tijani, který v minulé sezoně nastřílel za Baník Ostrava 11 gólů, podepsal smlouvu s pražskou Slavií do června 2028 a už s týmem trénuje.

Považován za přímou náhradu za jiného nigerijského útočníka z 36 Lions FC, Petera Olainku, který v klubu strávil čtyři roky a ve 182 zápasech zaznamenal působivých 50 gólů a 26 asistencí.

Tijani, plný nadšení, výzvu přivítal a řekl: „Jsem za tuto příležitost šťastný. Vstup do Slavie je přesně ten typ výzvy, o kterou jsem usiloval. Nemůžu se dočkat evropských zápasů a podpory fanoušků.“

„Toužím být jednoho dne nejlepším střelcem ligy. Znám Egoha z doby, kdy jsme v mládežnickém týmu, a v mém srdci má zvláštní místo. Olayinka byl nepochybně inspirací nejen pro mě, ale i pro ostatní nigerijské fotbalisty.“ . Aspiruji na dosažení podobné úrovně úspěchu v budoucnu.“

Od svého odchodu z akademie do Baníku Ostrava prošel Tijani řadou hostování v Třinci, Karviné a Táborsku v celé České republice.

V Taborsku prožil úspěšnou sezonu 2022/2023 v sezóně Fortuna ligy, kde vstřelil 11 gólů v lize a 1 gól v poháru.