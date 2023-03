Tento spin-off 2D Titanfall na Steamu už oslňuje internet

GIF : Vezměte Aim Games/Kotaku

Pokud netrpělivě čekáte na Pád titána Hra… No, o tom nemám žádné zprávy (ale vězte, že jsem smutný jako vy). Jsem tu, abych vám o tom řekl, je tato malá nezávislá mechanická hra s bočním rolováním, která se právě objevila na Steamu. Zdá se, že je inspirován více než několika úspěšnými hrami, mezi nimi hlavní Pád titána A Metroid. Pokud vás tato domněnka zajímá, pokračujte ve čtení.

Stillburn Steam vás zasáhl Sobota s laskavým svolením vývojáře Vega Horizon Studio a vydavatele Take Aim Games. První dojmy jsou zřejmé: S mechanikou velkých zadků se můžete dostat dovnitř a ven stisknutím tlačítka, jmenujte se Pád titána Je to prostě reflexivní. Ale na zemi? Tady mi věci připadají jako plošinovka s dvojitým lepkavým, turbulentním, zvláštním, zvláštním, zvláštním životem Metroid Pocity, alespoň z estetického hlediska. Nemohu zatím říci, zda je či není v subžánru Metroidvania, ale stránka hry na Steamu slibuje „mnoho záhad a tajemství skrytých na těžko dostupných místech“ ve svém podivném, nepřátelském světě.

Stillburn Jako ‚Pád titána demac

Se zřejmým přirovnáním k tolik milovanému a frustrujícím způsobem nepolapitelným Pád titána Série, není tajemstvím, proč hra Upoutalo to pozornost na Redditu, stává se nejvyšším příspěvkem na fóru s více než 36 miliony členů. Bez ohledu na to, že se o něm mluví jako o „Pád titána Demake,“ zahrnují další přirovnání od lidí Pane BlastereA mechanický kovA Vázací hvězdyA kovový slimák. Na dva z nich se přímo odkazuje, spolu s proti A Strážce X na Oficiální stránka hry na Steamutakže se nebojí nosit inspiraci na rukávu.

Překvapivě jsou zde některé další skvělé věci, které jsem si všiml v úvodních okamžicích hry a které se zdály být vhodné jako pocta jiným klasikám: Bojová aura se vyvinulaOtvor, který přechází do noblesy No Man’s Sky– Posloupnost cestování po planetě. Syntetizované basy použité ve soundtracku jsou také křičící hromadný efekt (který přechází ve velmi vhodné a úžasné spojení kovů). A druh nepřítele, který se natáhne a popadne tě přímo na tebe, mi ho připomíná Poloviční život 2Barnacles – Můžete to dokonce použít jako techniku ​​semi-tahu (ačkoli utrpíte poškození).

jako hru, Stillburn Trochu těžké na první dojmy. U prvního bosse mi chvíli trvalo, než jsem se zorientoval, protože jsem se stále učil pohyby jetpacku a nepomáhá ani to, že na vás hra ráda hází spousty nepřátel, když se snažíte uhnout a zaútočit na velké zlo. Ale jakmile jsem začal streamovat, měl jsem pocit, jako by tady byla dobrá, zábavná a rychlá akční hra. Můžete se také samozřejmě pohybovat v mechanice velkých zadků, díky nimž budete většinou nepropustní pro menší nepřátele. Kromě některých bojových nástrojů hraje mech také zásadní roli při čištění nepřístupných oblastí, což umožňuje více plošin a průzkumu.

Na gamepadu budete mířit pravou analogovou páčkou a pohybovat se levou, takže máte dvojí smysl pro posouvání do stran a plošinování. A i když to nebylo ověřeno na Steam Decku, dokázal jsem to uvést do provozu poměrně dobře, i když se to spustilo Barevné pruhy ve stylu SMPTE při prvním spuštění. Hra byla nastavena brzy poté; Toto je běžná funkce Steam Deck u her, které nejsou přímo podporovány, ale budou stále fungovat.

Stillburn Momentálně je v prodeji na Steamu za něco málo přes 13 dolarů. I když je to zpočátku trochu náročné, má to několik věcí, zejména skvělou hudbu a krásný umělecký design. A miluji hru, která se nebojí být upřímná ohledně svých efektů – což jsou v tomto případě některé docela úžasné hry.