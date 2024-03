Švédsko oficiálně vstupuje do NATO a stává se 32. členem aliance

CNN

Švédsko oficiálně vstoupilo do NATO ve čtvrtek poté Ruská invaze na Ukrajinu To ji přimělo přehodnotit svou obrannou politiku a opustit svůj dlouhodobý neutrální postoj.

Švédský premiér Ulf Kristersson formálně předal přístupové dokumenty americkému ministerstvu zahraničí ve Washingtonu, D.C., což je poslední krok v měsíčním procesu k získání souhlasu všech členů, aby se jeho země mohla stát 32. členem aliance.

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken obdržel dokumenty, které byly podle něj výsledkem „téměř dvou let neúnavné diplomacie“ členů NATO. Dokumenty jsou uloženy v trezoru na ministerstvu zahraničí, které slouží jako depozitář smluv NATO.

Vstup Švédska do NATO by byl před více než dvěma lety nemyslitelný. Země zůstala v obou světových válkách neutrální, ale když ruské síly začaly v únoru 2022 pochodovat směrem ke Kyjevu, Švédsko – a jeho severní soused Finsko – zpozorněly před hrozbou, kterou by Moskva mohla představovat pro sousední země mimo alianci.

Finsko – která sdílí 1300 kilometrů (830 mil) hranici s Ruskem – oficiálně vstoupila v dubnu 2023, čímž více než zdvojnásobila hranici NATO s Ruskem v úderu pro prezidenta Vladimira Putina, který se snažil zastavit jakýkoli růst aliance.

„Pokud se podíváte zpět a přemýšlíte o tom, kde jsme byli před třemi lety, nic z toho nebylo nevyhnutelné – a ve skutečnosti nebylo nic z toho předvídatelné,“ řekl Blinken.

Blinken poukázal na 200 let starou švédskou „politiku neangažovanosti“ – která sahá až do napoleonských válek – a nedostatek touhy švédského lidu připojit se k alianci před ruskou invazí.

„Pak se všechno změnilo,“ dodal.

Vstup Švédska ohlásil americký prezident Joe Biden, který podle něj učinil blok „jednotnějším, odhodlanějším a dynamičtějším než kdy jindy“ a byl schopen „hájit svobodu a demokracii pro příští generace“.

Tento krok přišel jen několik hodin předtím, než měl Biden přednést svůj projev o stavu Unie, ve kterém se očekává, že vykreslí ostré kontrasty mezi svým postojem k otázkám demokracie a klíčovými aliancemi, jako je NATO, a postojem jeho předchůdce Donalda Trumpa. Christerson bude hostem první dámy v projevu.

Britský premiér Rishi Sunak také zprávu uvítal a označil ji za „historický okamžik“.

„Stejně jako Finsko, Švédsko sdílí naše hodnoty a zásady a sdílí náš neochvějný závazek k mezinárodní bezpečnosti tváří v tvář hrozbám Ruska a jeho brutální válce na Ukrajině,“ řekl Sunak. „Členství Švédska a Finska posílí NATO a učiní celý euroatlantický prostor bezpečnější.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že přistoupení Švédska bylo oboustranně výhodné, a zemi popsal jako „silného spojence a zemi, které lze věřit“.

„Ukrajina vždy podporovala Švédsko v jeho snaze o členství v NATO a já děkuji Švédsku za podporu naší zemi – přijde den, kdy Švédsko bude moci také Ukrajině poblahopřát ke vstupu do aliance. Společně jsme vždy silnější.“ ,“ řekl.

Kristersson poděkoval svým spojencům za to, že přivítali přistoupení Švédska k bloku.

„Budeme usilovat o jednotu, solidaritu a sdílení zátěže a plně se zavážeme k hodnotám Washingtonské smlouvy: svobodě, demokracii, individuální svobodě a právnímu státu. Společně silnější,“ uvedl v prohlášení.

Zatímco Finsko se bez větších překážek stalo 31. členem NATO, pokus Švédska o vstup do bloku byl na měsíce blokován Tureckem a Maďarskem, které udržují přátelské vztahy s Moskvou a oddalují ratifikaci přistoupení Stockholmu.

Turecký parlament v lednu schválil žádost Švédska po měsících napětí mezi oběma zeměmi, které vyvolala především vlna napětí. Protesty proti pálení Koránu Ve Švédsku je rozzlobený turečtí zástupci.

Maďarsko však nechalo Švédsko čekat ještě déle, když premiér Viktor Orbán několikrát odmítl dát jeho nabídce zelenou. Maďarský parlament nakonec minulý měsíc schválil přistoupení Švédska.

Příští výroční summit NATO se má konat v červenci ve Washingtonu D.C. a bude oslavou 75. výročí aliance.