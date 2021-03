Stu Kwan: ​​Michael Frolick se těší na debut pro kanadské mistrovství | Hokej Sportovní

Když se Michael Frolick v prosinci rozhodl podepsat Kanaďany jako volný hráč, nešlo jen o peníze.

33letý křídlo vydělal během své dvanáctileté kariéry v NHL zhruba 34 milionů USD a má za sebou epizodu Stanley Cupu z roku 2013 s Chicago Blackhawks.

„Pravidelně jednáme se třemi nebo čtyřmi týmy,“ řekl Frolikův agent Allan Walsh z mimosezónních jednání se svým klientem. “Rozhodování nemá nic společného s penězi. Jde o vnímanou příležitost i touhu hrát v týmu, který si myslí, že bude soutěžit, a být ve městě, ve kterém chtějí žít. Mohu upřímně říci, že Montreal byl v horní část jeho seznamu. Poprvé a vyjádřil zájem a poté učinil nabídku, bylo to provedeno hned. “

Když Frolik



S Kanaďany podepsala roční smlouvu v hodnotě 750 000 USD



Uvědomil si, že pravděpodobně začne ve skupině taxíků. Ale nemyslel si, že Kanaďané odehrají 31 zápasů, než v úterý v noci konečně vstoupí do mužstva v Bale Center proti Edmontonu Oilers.

„Bylo to těžké,“ řekl Frolik po úterním lyžování v Brossardu. „Bylo to těžké. Ale snažil jsem se stále připravovat. Čekal jsem o něco déle, než jsem doufal.“

Frolik pracoval na každém tréninku v této sezóně a často byl posledním hráčem mimo led, více trénuje krasobruslení, manipulaci s disky a střelbu.

„Vyrostl jsem takhle,“ řekl. „Vždy chceš tvrdě pracovat a každý den se snažit zlepšovat.“

Nyní se pro Frolika otevřela příležitost, kdy Tyler Toffoli přišel se zraněním dolní části těla a Joel Armia na seznam absencí souvisejících s COVID v NHL.

„Myslím, že po podpisu (Corey) Berrymu jsem se dozvěděl, že se mi situace zhoršila,“ řekl Frolick. „Čekal jsem na příležitost. Trvalo to velmi dlouho, ale v této lize nikdy nevíš. Zdá se, že pro mě teď může být trochu okno a já chci jen využít šanci a využít příležitosti a ukázat, že mohu hrát v této lize. “

Před podpisem s Canadiens odehrál Frolik v NHL 850 zápasů základní části s celkem 159-225-384 poté, co byl vybrán Florida Panthers v prvním kole (celkově desátém) projektu NHL 2006.

Po draftu Frolik opustil Českou republiku a před debutem v NHL hrál dvě sezóny s Rimouski Océanic z QMJHL. Montreal se stal Frolikovým druhým domovem, protože zde tráví většinu léta trénováním s dalšími Walshovými klienty.

„Michael strávil pěkné části léta v Montrealu od svých osmnácti let,“ řekl Walsh. „Takže Montreal zná. Zná všechny dobré restaurace ve městě, protože je všechny navštívil a město vždy miloval.“

Frolick a její stará kamarádka Diana Kupzanova – která byla Miss ČR v roce 2001 – mají dvě dcery, ale všechny zůstaly v rodinném domě na Floridě a nechaly ho samotného v Montrealu. Frolik řekl, že byl v kontaktu s Walshem, který ho neustále žádal o trpělivost a čekání na svou šanci, která nakonec přišla.

Walsh zastupuje Frolika od jeho 15 let, ale znal ho od svých 13 let, protože také zastupoval svého staršího bratra Martina, který v 17 letech hrál český národní tým.

Walsh vzpomíná: „V jednu chvíli otec zmínil:„ Mimochodem, mám nejmladšího syna velmi dobrého hokejisty. “„ Mohl by být nejlepším mladým 13letým hráčem v České republice. “

Frolik začal hrát s Kladnem v Extralize – nejlepší profesionální lize v České republice – když mu bylo pouhých 16 let a dostal jméno „Baby Jágr“ na počest svého dětského idolu Jaromíra Jágra. Frolik začal nosit # 67, jeden pod Jágrovým # 68.

Frolik nosí číslo 67 s Kanaďany. Úterní zápas bude jeho prvním v NHL od 7. března loňského roku s Buffalo Sabres. V této sezóně odehrál dva zápasy s Laval Rocket z AHL.

Řekl: „Dospěl jsem do fáze, kdy moje kariéra skončila, ale v této lize nikdy nevíte.“ „Myslím, že by se některé věci mohly stát. Dostanete dvě hry pod pás. Dnes večer se soustředím jen na to, abych to zjednodušil a pokusil se pomoci týmu a uvidíme, co se stane dál … hra, ti motýli v břiše, myslím, že tam určitě budou. “Je to už nějaký čas hrát zápas NHL. Nikdy nevíš, může to být můj poslední člověk nebo kdo ví? Ale chci se jen bavit Chci si to užít.

„Jsem nadšený a je mi ctí obléknout si tričko a hrát zápas.“

