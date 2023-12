Starověké mezopotámské cihly zachycují tajemné místo v magnetickém poli Země: ScienceAlert

Hliněné cihly používané ke stavbě jedné z nejepičtějších civilizací v historii nyní dávají vědcům nový nástroj k pochopení historie naší planety.

Mezopotamské cihly vyrobené asi před 3000 lety obsahují zrnka oxidu železa, která při správné interpretaci odhalují úžasné změny magnetického pole, které prochází Zemí a obaluje ji ochrannou bariérou.

Tento průlom přichází ve formě příhodně vyraženého popisu, který umožňuje vědcům určit stáří cihel, což zase umožňuje přesné datování všech geologických záznamů, které obsahují.

Tato metoda nám poskytuje nový způsob, jak lépe porozumět tomu, jak se magnetické pole naší planety v průběhu času mění a vyvíjí, což nám zase může pomoci lépe předpovídat její současné a budoucí chování.

„Často se spoléháme na datovací metody, jako je radiokarbonové datování, abychom získali pocit chronologie ve starověké Mezopotámii.“ Archeolog Mark Tawil vysvětluje Z University College London.

„Některé z nejběžnějších kulturních pozůstatků, jako jsou cihly a keramika, však obvykle nelze snadno datovat, protože neobsahují organické materiály. Tato práce nyní pomáhá vytvořit důležitou datovací základnu, která umožňuje ostatním využít absolutní datování pomocí archeologických magnetismus.“

Magnetické pole Země není konstantní, ale v čase se mění. Vytváří je geodynamo v srdci planety. Tam rotující, zatížená, elektricky vodivá tekutina přeměňuje kinetickou energii na elektrická a magnetická pole, která rotují v prostoru kolem nás. Změny magnetického pole mohou být důsledkem vnějších vlivů, Jako sluneční vítr; Nebo ze změn na planetě, Kde se geodynamo pohybuje.

Bez ohledu na to, jak jsou způsobeny, mohou být tyto změny zaznamenány v materiálech na povrchu. Například v roztaveném magmatu se magnetická zrna seřadí s magnetickým polem Země a usadí se v této poloze, když magma chladne a tuhne do sopečné horniny. Vědci mohou tyto horniny použít jako záznam magnetického pole, což je oblast studia známá jako… Starověký magnetismus.

Tým výzkumníků pod vedením archeologa Matthewa Howlanda z Wichita State University ve Spojených státech studoval cihly v Mezopotámii jako způsob, jak posunout studium Archeologický magnetismus: Studium magnetického pole Země, jak je zachováno v umělých objektech.

Tato technika je velmi jednoduchá. Každá z 32 mezopotámských hliněných cihel ve studii byla označena jménem krále, který vládl v době, kdy byly cihly vyrobeny. Aby bylo možné materiál datovat, výzkumníci zúžili pravděpodobné rozmezí let, během kterých každý král pravděpodobně vládne.

Poté opatrně odřízli malý kousek z každé cihly a pomocí magnetometru změřili zarovnání mikroskopických zrn oxidu železa, která se v nich nacházejí. Tato technika jim umožnila rekonstruovat chování magnetického pole planety ve velkém měřítku po dobu asi 2000 let, od třetího tisíciletí do prvního tisíciletí před naším letopočtem.

Své výsledky pak porovnali s dalšími rekonstrukcemi magnetického pole odvozenými z archeologických magnetických studií.

Souhrnně tento velký soubor dat z celého světa poukazuje na to, co je známé jako levantská geomagnetická anomálie z doby železné (LIAA), záhadný skok v síle magnetického pole, o kterém se předpokládá, že k němu došlo na území dnešního Iráku asi mezi lety 1050 a 550 před naším letopočtem.

Rekonstrukce týmu také potvrdila existenci LIAA a poskytla jeden z mála záznamů o anomálii ze samotného Iráku. Kromě toho analýza odhalila krátké, dramatické výkyvy během vlády Nabuchodonozora II mezi lety 604 a 562 př. n. l., což ukazuje, že magnetické pole Země se může v krátkých časových intervalech dramaticky měnit.

Práce je dvousečná: přiřazování cihel k magnetickému poli funguje v opačném směru a dává vědcům nástroj k potvrzení dat, kdy určití králové vládli Mezopotámii.

To je skutečně pozoruhodné, protože ačkoli známe pořadí následnictví, data, kdy každý král nastoupil na trůn, zůstala nejistá kvůli neúplným historickým záznamům.

„Geomagnetické pole je jedním z nejzáhadnějších jevů ve vědách o Zemi.“ říká geofyzička Lisa Tookes Scripps Institution of Oceanography ve Spojených státech.

„Dobře datované archeologické pozůstatky bohatých kultur Mezopotámie, zejména cihly se jmény konkrétních králů, poskytují bezprecedentní příležitost studovat změny v síle pole s vysokým rozlišením a sledovat změny, ke kterým došlo během několika desetiletí nebo ještě méně.“

Výzkum byl publikován v Proceedings of the National Academy of Sciences.