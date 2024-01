Square Enix je unavený z lidí srovnávajících Foamstars a Splatoon

Foamstars Je to nadcházející soutěžní online střílečka Ze Square Enix je spousta lidí a příspěvků (Kotaku Zahrnuto) a byl označován jako a lžíce klon nebo lžíce-Líbí se. Square Enix je zjevně unavený z toho, že všichni srovnáváme jeho pěnovou střílečku s oblíbenou inkoustovou střílečkou od Nintenda.

Jak je Alan Wake 2 založen na „Cure Verse“

Bylo to oznámeno loni v létě Foamstars je exkluzivní online střílečka pro PlayStation 5, která proti sobě staví dva čtyřčlenné týmy, které po sobě střílejí růžovou a modrozelenou pěnu (v závislosti na příslušnosti k týmu), dokud není postava zcela obklíčena a poté se odrazí z jeviště. Když to bylo odhaleno, všichni měli stejnou myšlenku: Oh, to zní jako hodně lžíce! zatímco lžíce Obsahuje inkoust a Foamstars S pěnou zní myšlenka online střílečky, která se nespoléhá na zbraně a střely do hlavy, ale šíří barevné věci po mapě pomocí podivných „lepkavých zbraní“, docela cool. lžíce-y Ale po měsících poslouchání srovnání se zdá, že Square Enix se posunul dál.

V rozhovoru s VGC, Foamstars Producent Kosuke Okatani byl dotázán, zda ho nebaví lidi porovnávat tyto dvě hry. Podle výstupu se Okatani zasmál a odpověděl: „Především ano!“

„Na internetu bylo mnoho srovnání, ale také jsme na sociálních sítích viděli, že lidé, kteří V realitě Hrál jsem to a viděl jsem, že to byla úplně jiná hra.

Square Enix / PlayStation

Producent dále vysvětlil, že věří, že „mechanismus objektů, které fotografujete, zůstávají během zápasu nehybné“ v aréně, je „velmi jedinečný.“ Řekl také VGC Bylo by ctí, kdyby fanoušci Foamstars A lžíce Nakonec vytvořil přezdívku pro tento zvláštní druh.

Když outlet požádal Square Enix, aby uvedl název žánru, nakonec nabídli: „Online Party Shooter“. Dost dobrý, myslím. Preferuji něco jako Inkfoamers nebo Foamsplatters.

vůle Foamstars Najít svou hráčskou základnu?

Na jiném místě rozhovoru Okatani přiznal, že největším rizikem je… Foamstars Není srovnáváno s lžíce Nebo lidé, kteří dělají spoustu fyzických vtipů, ale místo toho je to PvP hra, která k úspěchu potřebuje spoustu lidí, kteří ji hrají neustále. To není snadné v době, kdy… Fortnite, válečná zónaa další free-to-play střílečky, které vedou v žebříčku. pro pomoc Foamstars Funguje to, Square Enix přebírá řízení Rocket League/Fall Guys přístup a Spouští se na PS Plus jako bezplatná hra na jeden měsíc.

Rich Briggs, výkonný ředitel vydavatelské strategie Square Enix, řekl: VGC Doufá, že dohoda PS Plus pomůže hře rychle vybudovat komunitu a hráčskou základnu.

„Je to velká část toho, jak okamžitě budujeme tuto komunitu Foamstars – zajišťujeme, že můžeme získat celou instalační základnu PS Plus pro přístup ke hře zdarma na celý měsíc a vy si ji můžete ponechat tak dlouho, jak budete chtít. „Mám platné předplatné,“ řekl Briggs. „Když to umožníme hráčům zažít, stane se to dlouhodobě naší komunitou. Mít tento opravdu velký start byla snadná výhra.

Je to také snadný způsob, jak přimět spoustu lidí, aby vaši střílečku vyzkoušeli a přestali ji vyrábět lžíce A cum vtipy o tom. Otázka zní: Budou lidé skutečně pokračovat v hraní hry poté, co bude 6. února uvedena na PS5 prostřednictvím PS Plus? To se teprve uvidí.

.