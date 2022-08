Sezóna Borussie Dortmund začíná těžkým zápasem proti Bayeru Leverkusen ▷ SportsBrief.com

Borussia Dortmund zahájí bundesligovou sezónu 2022/23 v sobotu, když porazí meče proti evropskému rivalovi Bayeru Leverkusen.

Oba týmy se v minulé sezóně kvalifikovaly do Ligy mistrů, ale v této sezóně doufají ve velkou bitvu o titul v Bundeslize.

Dortmund má proti Leverkusenu dobrou bilanci, vyhrál 19 ze 46 zápasů odehraných mezi těmito dvěma týmy a Leverkusen zaznamenal 16 vítězství.

manažer Dortmundu Eden Terzec Těšíme se na zásadní zápas proti Leverkusenu v Signal Iduna Park.

„Těším se na [this upcoming home game]. Ale to není o mně, ale o týmu. Bude to nahlas a moc se na to těšíme. V sobotu chceme dopadnout dobře.“