Seznamte se s melbournským chirurgem a violoncellistou Tonym Procházkou, který také sbírá vzácné šestimístné hodinky

9. října 2023 – 7:22

Pokud vás zajímá, jak plastický chirurg tráví čas, když není zaneprázdněn prováděním jemných procedur, pro doktora Tonyho Procházku z Melbourne závisí odpověď, stejně jako jeho práce, na jeho zápěstí.

Je ústředním bodem jeho dvou koníčků, sbírání hodinek a hraní na violoncello. Ani on není žádný troškař, svůj set doladil a hraje několik desetiletí. Prochatska, bývalá děkanka lékařské fakulty na Australian College of Plastic Surgery, „tak trochu zapadla do medicíny“.

Sbírka Tonyho Procházky zahrnuje hodinky Zenith Chronomaster Sport, zleva hodinky Omega Constellation Megaquartz „Stardust“, hodinky Jaeger-LeCoultre Reverso Art Deco, hodinky Grönefeld Remontoire z roku 1941, vintage šaty Vacheron Constantin, chronometr Omega Megaquartz Marine hodinky a hodinky Omega Speedmaster Professional. Apollo 11 30. výročí. Ben Clement

Jeho hudební sklony ho přivedly na turné po Evropě ve věku 12 let s Melbourne Youth Orchestra. „Rodiče na mě tlačili, jako na spoustu dětí evropských přistěhovalců,“ říká. „Začal jsem hrát na klavír, když mi bylo sedm a nebyl jsem nijak zvlášť chytrý, ale můj otec – který hrál v Čechách určitý druh jazzu – byl nadšený.“ Nakonec hrál ve World Doctors Orchestra, i když jeho hudební kariéra nikdy nelákala.

Naštěstí milování hodinek nevyžaduje mnoho cviku – buď si je zamilujete, nebo ne. Tato vada postihla Procházku, když mu bylo 12 let. „Byli jsme na návštěvě Singapuru a pamatuji si, že jsem ve všech těchto obchodech viděl obrovský výběr nádherných hodinek. A opravdu jsem jeden chtěl. Procházkovi rodiče koupili Seiko Bell-Matic.

I když zůstává „velmi velkým fanouškem Seiko“ a nyní jich vlastní asi tucet, Bell-Matic byl počátkem vášně, která ho vynesla na vrchol hodinářství. Jako jeden z mála vlastní ručně vyrobený kousek od Kariho Voutilainena nebo bratří Grönefeldových, Barta a Tima, kteří jsou považováni za králové hodinářství vedle takových jako Rexhep Rexhepi, Max Busser a Greubel Forsey.

Procházka nosí Grönefeld 1941 Remontoire při hře na violoncello. Ben Clement

Postupem času se k hodinkám Omega de Ville přidaly hodinky Tag Heuer a poté hodinky Jaeger-LeCoultre Reverso s průhledným hřbetem pouzdra, než to Procházku přitáhlo k vzácným mechanickým kouskům.

Přesunutí do Číny mu dalo příležitost připojit se k hodinářskému klubu spojenému s malajskou novinovou skupinou. Skupina vydávala časopis, rážeK tomu Procházka napsal, že si vyžádal cesty na obří švýcarské hodinářské veletrhy. Setkal se s Voutilainenem a dalšími významnými osobnostmi a setkal se tváří v tvář s jejich kreativitou. „Nakonec jsem dostal jedny ze 40 originálních hodinek Voutilainena z Observatoire,“ říká Procházka.

„Bohužel jsem to nemohl udržet, měl jsem nějaké finanční potíže. Pak jsem potkal bratry Grünfeldové a měli nové hnutí, které se stalo One Hertz, ale to ještě nebylo hotové. Byl jsem tím ohromen, dokonce ačkoli to bylo 250 000 nebo 300 000 švýcarských franků. [$432,500 or $519,000] Nemyslel jsem si, že to byla jejich první hodina komerční show.